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百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12聯合報 記者江佩君╱即時報導

一年一度的「微風之夜」將於本周五（5/10）於微風廣場登場，自2002年舉辦至今邁入第17年的微風之夜，2019年度主題為「亞洲瘋狂購物之夜」，特別打造成瘋狂富豪的洋房大宅，浮誇噴水池、庭院造景、富豪的珍奇寵物等，微風以一向浮誇的方式詮釋微風之夜打造話題。而紅毯星光除了有最美董娘孫芸芸外，還有修杰楷、范瑋琪、魏如昀、MELODY(殷悅)等眾星出席，壓軸則是由「台灣第一美女」之稱的50歲女星蕭薔登場。

微風亞洲瘋狂購物之夜，引進超過百件獨家、首賣商品，像是PIAGET的Sunlight Escape系列珠寶、BOUCHERON常春藤頂級珠寶都特別為了微風之夜抵台，BVLGARI、PRADA、Panerai、salvatore ferragamo等都端出獨家精品也將在微風之夜登場。根據微風提供的業績，2018微風之夜業績破13億。

微風超市當晚也將推出立食派對，有沙嗲串、摩摩喳喳、熱帶水果沙拉等美味佳餚，讓賓客享受亞洲風味美食。微風之夜優惠回饋門檻從5,000折抵500起，到珠寶專櫃、微風超市回饋門檻30,000抵1,800起。還有當晚限定來店禮、銀行禮、滿額禮、微風聯名卡友獨享禮多重優惠，並推出消費滿10萬元可獲抽獎券，抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線-維也納來回機票。

微風「CRAZY LUXE ASIA 亞洲瘋狂購物之夜」出席名人包括，孫芸芸、吳速玲、陳怡安、陳艾熙、依依、董若彤、聲林之王-林孟辰&施語庭、小嫻、陳韋利、田以熙、詹子晴(ㄚ頭)、周筱筑Judy Chou、妍安、張立東、楊晴、路思明、魏如昀、王心恬、曾莞婷、郭書瑤、修杰楷、MELODY(殷悅)、范瑋琪、蕭薔等。

2019微風之夜主題為「亞洲瘋狂購物之夜」。圖／微風提供
2019微風之夜主題為「亞洲瘋狂購物之夜」。圖／微風提供
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微風最美姑嫂廖曉喬、孫芸芸在2018微風之夜。聯合報資料照
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蕭薔將現身2019微風之夜。圖／摘自蕭薔微博
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