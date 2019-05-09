全球首座3公尺冰雪ELMO 玩具解剖展6月29日台灣首站登場

2019-05-09 14:31 udn售票網 綜合報導



圖/文 INCEPTION啟藝提供。 分享 facebook

紐約玩具解剖大師 JASON FREENY的解剖公仔廣受玩家們歡迎，在社群網路及各大玩具博覽會中經常可見他的身影。今年6/29~9/22由INCEPTION啟藝 與JASON FREENY、MIGHTYJAXX聯手策劃，在台北華山文創園區東2C館舉辦「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」，將是 Jason Freeny 在全球首次舉辦的最大型展覽，也是INCEPTION啟藝向大師致敬的首站，許多展品與商品都是全球首發，台灣粉絲們可以先飽眼福、搶先收藏。

這次在台灣首度登場的「玩具解剖展 JASON FREENY ASIA」，主要展出以JASON FREENY與MIGHTY JAXX合作的授權主題作品 XXRAY系列列為主，同時還有JASON FREENY個人原創系列作品。展場將會有超過10隻以上一米到三米不等的大型公仔，以及JASON FREENY創作的原形模型、手稿海報等超過200件展品。

分享 facebook

誰最經典、最潮、最可愛？通通拿來來解剖！

JASON FREENY過去廣為大眾熟知的刀下解剖超人氣角色，都將在這次展覽中登場，分別以1米到3米不等的大型公仔生動、細緻地立體化呈現在消費者面前。包括冰雪白ELMO、華納樂一通(LOONEY TUNES)巨星兔寶寶(BUGS BUNNY)、探險活寶(ADVENTURE TIME)老皮(JAKE)與阿寶(FINN)、DC系列蝙蝠俠(BAT MAN)與小丑(JOKER)、海綿寶寶(SPONGE BOB)與派大星(PATRICK)，更有全球首次曝光、新加入解剖陣容的巨星—航海王(ONE PIECE)的魯夫(MONKEY DLUFFY)，是航海王系列角色第一次以半解剖的造型問世，粉絲只有來到展場才看得到。

分享 facebook

超過200件JASON FREENY紐約空運來台原創作品與公仔解剖圖

玩具解剖大師JASON FREENY最為人熟知的第一隻作品就是2007年問世的氣球狗（BALLOON DOG ANATOMY），他曾透露自己當初開始動手“解剖”玩具，其實應該追溯到2000年，從紙上談兵的”玩具解剖圖“（INFOGRAPHIC）開始。

這次展覽，除了將展出JASON FREENY創作的原形模型，例如與日本知名 sofubi 設計師之一大久保博人創作的Mucky刺刺熊合作的解剖原形模型，或是XXRay X 海綿寶寶的原形模型外，也將展出許多JASON FREENY設計的”玩具解剖圖“（INFOGRAPHIC）海報，這將是台灣粉絲第一次可以近距離看到大師的原型創作，透過解剖圖可了解更多解剖細節的樂趣。

分享 facebook

展覽紀念品商店限定版公仔、隱藏版角色陸續登場

展覽紀念品商店除了粉絲們原來就熟悉的多款公仔外，還將推出多款JASON FREENY與 XXRay 全新展覽限定版公仔及眾多周邊商品。其中備受矚目的8.5＂冰雪白ELMO(ELMOSNOW)將於展場全新推出，繼紅色、黑色與粉色後，冰雪白ELMO也將加入粉絲們的限量收藏行列，白中透藍的冰凍版ELMO，相信會讓粉絲們十分驚艷。其他限量商品如：便便氣球狗（DISSECTED BALLOON DOG）、夜光氣球狗（BALLOON DOG ANATOMY），也相當值得喜愛玩具的粉絲們收藏。

台灣首站除了已經公開的角色與商品之外，還有一隻隱藏版巨星將重磅登場，預計於六月初公布，詳細資訊請至主辦單位官網查詢。

分享 facebook

玩具解剖展 JASON FREENY ASIA

展覽日期：2019/06/29（六）—2019/09/22（日）

展覽地點：華山1914文化創意園區 東2C館