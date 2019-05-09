母親節限定優惠 Olivia Burton錶飾滿額送時尚絲巾

2019-05-09 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



由兩位英國設計師 Lesa Bennett 和 Jemma Fennings 於 2012 年創立的表飾品牌Olivia Burton，為即將來臨的母親節，自即日起至5月12日推出消費滿5000元，即送精美絲巾活動，讓媽媽的美麗更加分。

Olivia Burton表示，自即日起至 5 月 12 日於 THE UNIT STORE 台北敦南店及誠品生活南西店的 Olivia Burton 專櫃，將舉行母親節限定優惠活動，而這款由真絲製成的精美多用途絲巾，可繫在表帶上作點綴，亦可裝飾手袋及作為髮飾之用。

此外，2019年春夏，Olivia Burton也推出全新British Blooms 系列表款，參照英式花園風貌設計，並為牡丹花、紫羅蘭花等花卉添上復古色彩，表面上一抹柔和的粉色印花圖案，仿如走進午後英倫庭園。