親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

母親節限定優惠 Olivia Burton錶飾滿額送時尚絲巾

2019-05-09 13:40經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

由兩位英國設計師 Lesa Bennett 和 Jemma Fennings 於 2012 年創立的表飾品牌Olivia Burton，為即將來臨的母親節，自即日起至5月12日推出消費滿5000元，即送精美絲巾活動，讓媽媽的美麗更加分。

Olivia Burton表示，自即日起至 5 月 12 日於 THE UNIT STORE 台北敦南店及誠品生活南西店的 Olivia Burton 專櫃，將舉行母親節限定優惠活動，而這款由真絲製成的精美多用途絲巾，可繫在表帶上作點綴，亦可裝飾手袋及作為髮飾之用。

此外，2019年春夏，Olivia Burton也推出全新British Blooms 系列表款，參照英式花園風貌設計，並為牡丹花、紫羅蘭花等花卉添上復古色彩，表面上一抹柔和的粉色印花圖案，仿如走進午後英倫庭園。

另，還有一系列有著清新設計的首飾，立體小蜜蜂浮雕手工精緻，以閃鑽裝飾的耳環及項鏈，則散發著低調光茫，可為媽媽的日常樸素打扮添上色彩，且活動期間凡購買 Olivia Burton 任何腕表款式，即可以八折優惠價選購首飾系列。

Olivia Burton推出全新British Blooms 系列表款，參照英...
Olivia Burton推出全新British Blooms 系列表款，參照英式花園風貌設計，並為牡丹花、紫羅蘭花等花卉添上復古色彩，表面上一抹柔和的粉色印花圖案，仿如走進午後英倫庭園。 圖／Olivia Burton提供
分享
Olivia Burton還有一系列有著清新設計的首飾，立體小蜜蜂浮雕手工精緻，...
Olivia Burton還有一系列有著清新設計的首飾，立體小蜜蜂浮雕手工精緻，以閃鑽裝飾的耳環，則散發著低調光茫，可為媽媽的日常樸素打扮添上色彩。 圖／Olivia Burton提供
分享
英國設計師品牌Olivia Burton為即將來臨的母親節，自即日起至5月12日...
英國設計師品牌Olivia Burton為即將來臨的母親節，自即日起至5月12日推出消費滿5000元，即送精美絲巾活動，讓媽媽的美麗更加分。 圖／Olivia Burton提供
分享

母親節蜜蜂
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

百貨業最浮誇 2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴，壓軸是她

2019-05-09 15:12

創業達人／為了爸爸 把「森林」帶回家

2019-05-09 15:09

孫芸芸、林心如都愛 Prada尼龍鉚釘包背出年輕時尚感

2019-05-09 15:07

大葉大學環保節能車33圈破大會紀錄 關鍵在這裡

2019-05-09 15:04

媽媽個性時髦或溫柔知性？母親節送卡地亞都能滿足

2019-05-09 13:14

日本暑假最夯親子旅遊地 沖繩再度奪冠

2019-05-09 12:09

母親節飲品買一送一！西雅圖咖啡限期一天優惠活動

2019-05-09 11:23

路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16

今夏新啤出列！「清爽」+「台味」是主流

2019-05-09 11:14

2019母親節全台好康 免費按摩、Buffet、搭捷運、癌症篩檢、抽萬元禮券

2019-05-09 08:57

母親節婚戒也有優惠 銀座白石好禮大方送

2019-05-09 08:55

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

法國甜點金童Cédric Grolet來台 經典擬真甜點開賣

2019-05-09 00:36

Gogoro3 補助後35,980元起騎回家

2019-05-09 00:11

佳麗寶「時間美容」 幫媽咪找回年輕尊寵

2019-05-09 00:08

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

ETUDE HOUSE「玩美色計唇膏」60色大勢登場！台、韓熱賣色號快筆記

2019-05-08 20:27

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

百坪美式居家Outlet登台！Crate and Barrel進駐華泰名品城三期

2019-05-08 19:13

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

「時段療育」讓慢飛兒小輝進步神速 號召民眾募經費

2019-05-08 18:56

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

媽媽最愛針織、印花 母親節送這些準沒錯！

2019-05-08 18:23

金錦町幾何蛋糕變身冰棒 新光A8快閃店搶先販售

2019-05-08 18:09

把米其林搬上火車！一次吃齊免排隊 環島之星首推「美食朝聖之旅」

2019-05-08 17:52

暑假特惠團搶先開賣！夏季旅展17日開跑 郵輪4千有找、天天抽機票

2019-05-08 17:44

Met Gala紅毯造型大亂鬥！珍妮佛羅培茲不只浮誇 身上行頭還近億元

2019-05-08 17:43

LINE的幕後推手就是他！共同執行長首度登台 宣布加碼30億投資

2019-05-08 17:28

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

「77太和殿麻辣乳加」太猛！小7超級聯名7大名店賞超獵奇　網問：會有肉粽口味嗎

2019-05-08 17:20

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

叫莉莉都這麼美嗎！莉莉蘿絲戴普秀香奈兒復古霸氣

2019-05-08 16:51

與謝霆鋒零距離接觸 《鋒味》新飲品飄港味

2019-05-08 16:48

就是要穿訂做西裝！dunhill帶著新版型要攻佔紳士們的衣櫃了

2019-05-08 16:44

華航推夏季優惠 台北飛夏威夷來回含稅2萬元有找、曼谷未稅5千起

2019-05-08 16:44

把年度色「活珊瑚橘」穿上腳！韓女神Krystal秀私服穿搭

2019-05-08 16:40

出國或國旅搶便宜 2019台北國際觀光博覽會隨意挑

2019-05-08 16:36

遊澳門搶便宜看這裡 夏季旅展澳旅局和業者推超值優惠

2019-05-08 16:20
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

長榮航空2019夏季線上旅展 限時優惠最低2,999元起

2019-05-08 15:27

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

護理師人力荒！護專畢業生每人有5個以上工作機會

2019-05-08 18:14

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top