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媽媽個性時髦或溫柔知性？母親節送卡地亞都能滿足

2019-05-09 13:14聯合報 記者孫曼╱即時報導

母親節將至，其實要將禮送到媽媽心坎裡其實不如想像中的困難。辨識度高的名牌能讓媽媽面子十足，法國精品卡地亞（Cartier）貼心為不同風格的母親精選珠寶腕表，是體恤媽媽辛勞的絕佳首選。

針對個性獨立自主、或是年輕的媽媽，卡地亞今年4月才推出的全新Clash de Cartier系列以4N玫瑰金打造，設計如其名「Clash」，融合傳統優雅但突破框架、以簡約幾何線條結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）裝飾手法，極具個性又女性化，是當代風格女性的寫照。而珠寶上的飾釘更以獨門研發的工法打造、活動自如，讓光線流暢閃耀，不論單獨配戴或搭配既有的珠寶都與眾不同，亦可選配經典的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表，更顯摩登貴氣。

若媽媽溫柔婉約、優雅知性，象徵母愛光輝的鑽石永遠是最好的選擇。卡地亞鑽石作品均由珠寶工匠手工製作而成，更為單鑽戒指設立獨立工作室，細膩程度可見一斑。經典的Cartier Destinée 系列，不論是單顆美鑽為主石的鍊墜或戒指，主鑽周圍的圓環上鑲滿閃爍美鑽、垂花鑲邊精美的鋪鑲工藝，讓鑽石光芒特別耀眼。同時也推薦搭配造型優雅頤長的Bagnoire系列腕表，從兩條平行線閉合成兩條曲線彷彿浴缸形狀的表殼，辨識度高，體現品牌的風格美學。

卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金手環 ，20萬3,000元起。圖...
卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金手環 ，20萬3,000元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞Etincelle de Cartier鑽石戒指，白K金鋪鑲圓形明亮式切割...
卡地亞Etincelle de Cartier鑽石戒指，白K金鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，10萬8,000元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金耳環 ，11萬9,000元起。圖...
卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金耳環 ，11萬9,000元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞Cartier Destinée明亮式切割單鑽戒指，鉑金鑲嵌明亮式切割主...
卡地亞Cartier Destinée明亮式切割單鑽戒指，鉑金鑲嵌明亮式切割主鑽（0.50至5.99克拉）、鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，23萬元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞全新Clash de Cartier系列，適合摩登媽媽。圖／卡地亞提供
卡地亞全新Clash de Cartier系列，適合摩登媽媽。圖／卡地亞提供
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卡地亞Cartier Destinée明亮式切割單鑽項鍊，白K金鑲嵌明亮式切割...
卡地亞Cartier Destinée明亮式切割單鑽項鍊，白K金鑲嵌明亮式切割主鑽（1.00克拉至1.15克拉）、鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，48萬6,000元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞Bagnoire腕表小型款，黃K金表殼、石英機芯、灰褐色鱷魚皮表帶，33萬...
卡地亞Bagnoire腕表小型款，黃K金表殼、石英機芯、灰褐色鱷魚皮表帶，33萬7,000元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Bagnoire腕表中型款，白K金鑲鑽表殼、1917 MC 型手上鍊機芯、...
卡地亞Bagnoire腕表中型款，白K金鑲鑽表殼、1917 MC 型手上鍊機芯、灰色鱷魚皮表帶，127萬元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金戒指，65,000元起。圖／卡地...
卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金戒指，65,000元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表，33毫米18K玫瑰金鑲鑽...
卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表，33毫米18K玫瑰金鑲鑽搭配酒紅色鱷魚皮表帶，57萬5,000元。圖／卡地亞提供
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卡地亞Etincelle de Cartier鑽石戒指，玫瑰金鋪鑲圓形明亮式切割...
卡地亞Etincelle de Cartier鑽石戒指，玫瑰金鋪鑲圓形明亮式切割鑽石，98,000元起。圖／卡地亞提供
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珠寶巴黎
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