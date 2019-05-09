媽媽個性時髦或溫柔知性？母親節送卡地亞都能滿足

2019-05-09 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



母親節將至，其實要將禮送到媽媽心坎裡其實不如想像中的困難。辨識度高的名牌能讓媽媽面子十足，法國精品卡地亞（Cartier）貼心為不同風格的母親精選珠寶腕表，是體恤媽媽辛勞的絕佳首選。

針對個性獨立自主、或是年輕的媽媽，卡地亞今年4月才推出的全新Clash de Cartier系列以4N玫瑰金打造，設計如其名「Clash」，融合傳統優雅但突破框架、以簡約幾何線條結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）裝飾手法，極具個性又女性化，是當代風格女性的寫照。而珠寶上的飾釘更以獨門研發的工法打造、活動自如，讓光線流暢閃耀，不論單獨配戴或搭配既有的珠寶都與眾不同，亦可選配經典的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表，更顯摩登貴氣。