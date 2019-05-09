媽媽個性時髦或溫柔知性？母親節送卡地亞都能滿足
母親節將至，其實要將禮送到媽媽心坎裡其實不如想像中的困難。辨識度高的名牌能讓媽媽面子十足，法國精品卡地亞（Cartier）貼心為不同風格的母親精選珠寶腕表，是體恤媽媽辛勞的絕佳首選。
針對個性獨立自主、或是年輕的媽媽，卡地亞今年4月才推出的全新Clash de Cartier系列以4N玫瑰金打造，設計如其名「Clash」，融合傳統優雅但突破框架、以簡約幾何線條結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）裝飾手法，極具個性又女性化，是當代風格女性的寫照。而珠寶上的飾釘更以獨門研發的工法打造、活動自如，讓光線流暢閃耀，不論單獨配戴或搭配既有的珠寶都與眾不同，亦可選配經典的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕表，更顯摩登貴氣。
若媽媽溫柔婉約、優雅知性，象徵母愛光輝的鑽石永遠是最好的選擇。卡地亞鑽石作品均由珠寶工匠手工製作而成，更為單鑽戒指設立獨立工作室，細膩程度可見一斑。經典的Cartier Destinée 系列，不論是單顆美鑽為主石的鍊墜或戒指，主鑽周圍的圓環上鑲滿閃爍美鑽、垂花鑲邊精美的鋪鑲工藝，讓鑽石光芒特別耀眼。同時也推薦搭配造型優雅頤長的Bagnoire系列腕表，從兩條平行線閉合成兩條曲線彷彿浴缸形狀的表殼，辨識度高，體現品牌的風格美學。
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