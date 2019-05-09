創業達人／為了爸爸 把「森林」帶回家

2019-05-09 15:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



為了增加產品能見度，並拓展海外市場，李清勇積極參加國內外的生技展。 圖／李清勇、百冠生技提供 分享 facebook 現代人生活忙碌，因此更注重休閒生活品質，有人喜歡到森林吸收芬多精，也有人會選擇使用精油讓身心靈放鬆，百冠生技總經理李清勇則選擇了台灣特有的檜木精油做為創業標的，成立「檜山坊」台灣檜木精油品牌，希望把整座森林的味道傳遞給每個需要的人。

下定決心創業

踏上逐夢之旅

回想起創業歷程，李清勇表示，大約是八、九年前的某一天，在與廣告客戶周旋談判了數天，仍然無法解決問題後，拖著疲憊的身軀回到家，睡前習慣性的坐在枱燈前看點書，但心裡卻想著，今晚是不是又是一個難眠的夜晚？突然發覺，與其一直拘泥於看不到未來的事業，倒不如找一件可以燃燒自己熱情的目標來完成。

遊覽山林有感

蹦出創業點子

那段時間為了照顧罹癌又患有慢性阻塞性肺炎的父親，一心想讓父親的呼吸順暢，李清勇總是利用休假的時間，帶著父親往返於充滿負離子的烏來及太平山之間，在來往山林之際，突然萌起了「把森林帶回家」的想法，這樣就能隨時隨地讓父親在家中就能感受到山林的芬多精。於是他遍尋台灣嘉義、南投、三義、宜蘭各地的煉油廠以及老牌的木業公司，經過了二年的尋訪，終於找到了可以把森林帶回家的檜木精油。

李清勇深知，一個成功的產品不僅僅是要有好品質，還要行銷、通路、資金、人才等，都必須要配合到位，如果選擇創立新品牌，那無疑是投入一場戰爭，成王敗寇、一敗塗地等想法浮上腦海，但不做又怎麼知道不會成功？還是決定放手一搏。

鎖定品牌方向

強打台灣No.1

於是在2012年創辦了「檜山坊」，在經過不斷地驗證，並和學者專家討論，李清勇確立了檜木精油不僅僅是薰香外，還具備有台灣特有種的功能性後，一開始就設定了檜山坊的方向，要讓台灣的好味道被知道，他推出的檜木精油要在生活上廣為應用，包含辦公室職場及居家舒壓等。

全世界有七種檜木，北美三種、日本二種，台灣得天獨厚擁有扁柏與紅檜兩種，這兩種統稱台灣檜木，因為台灣的檜木大多生長在1500公尺以上的深山中，終年雲霧繚繞，台灣檜木的葉、花、樹幹含有檜木醇，檜木醇有一股獨特的高雅香味，只有純正的台灣檜木才能提煉出檜木醇，其他地區的檜木不含檜木醇；此外，檜木醇的含量與檜木年齡成正比，也就是說越古老的台灣檜木，檜木醇含量越高。

木屑二次蒸餾

不違背環保概念

不過台灣檜木已經禁止採伐，市面上有些品牌的檜木精油是取材自漂流木或檜木殘枝，李清勇則是與老牌木業公司合作，檜木來源是在禁伐之前大量向林務局與榮工處購買，主要用來製作檜木家具，精油材料是利用製程剩餘的邊角料及木屑經過二次精製蒸餾所得，不違背環保概念。

通常檜木精油可用來薰香、泡澡、按摩以及芳香療法，具有消除空間異味，淨化空氣，驅蟲和抑菌等功能，也有人會將檜木精油作為清潔用品，例如加入水中用來拖地、擦拭家具，或是滴入洗衣機水中，讓洗過的衣物充滿檜木香氣。

目前檜山坊的產品包括，台灣原生檜木精油、檜純按摩油、檜純洗髮露、檜純沐浴露、檜木球、檜木精油禮盒系列、檜木香氛滋養皂、檜木精油護手霜等。

市面上精油品牌很多，如何建立自己的品牌給消費者產生信賴感，李清勇深知商品需要做到差異化，除了透過檢驗讓喜歡使用天然精油產品的消費者能安心，還要留住舊客戶，開發新客戶，因此他在實體通路定期舉辦養生促銷活動，增加消費者體驗商品的機會。

Q3將插旗日本

年底攻陸市場

此外，每年參加國內的生技展，並且積極到香港、天津、北京、馬來西亞、莫斯科、日本參展，也在實體及虛擬通路上從點線面上全面的布局，積極拓展海外通路，百冠已經在上海設立分公司，並進行三證的申請，預計將於今年年底進軍大陸市場，也已經與日本美妝類前三大通路商之一配合，進入樣品測試及進口資料審核階段，預計於第三季進入日本市場。