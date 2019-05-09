母親節飲品買一送一！西雅圖咖啡限期一天優惠活動

2019-05-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



幸福母親節就要與媽媽一起喝好咖啡！西雅圖極品咖啡於母親節(5/12)推出單點飲品買一送一活動，限時優惠當天11:00至20:00。