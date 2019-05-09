路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



端午除了粽子禮，佐餐搭配的茶與咖啡也是好伴手。

台灣百年茶莊王德傳主打「好事近─美好禮盒」，以年度時尚色「活珊瑚橘」登場，禮盒內含海拔1,000公尺花香輕揚的阿里山烏龍，與中度烘焙發酵，帶有甜醇果香堅果香的紅水烏龍，從輕發酵茶的清甜，轉至中度發酵茶的醇韻，再加上一盒內含阿里山烏龍、凍頂烏龍、茉莉烏龍、桂花普洱等暢銷茶品的袋茶組，一款禮盒有多種豐富茶滋味。原價2,280元，端午價1,980元。

TWG TEA也有一款頂級茶食禮盒組，包括頂級訂製系列茗茶、TWG TEA專用茶糖及茶味果凍，售價1,910元。

全台連鎖咖啡路易莎也推出黑卡會員優惠，耳掛咖啡買一送一，咖啡豆75折起，以好咖啡為美味粽子收尾。其中，端午前夕推出的「尋豆師手沖新品─高揚凱大師監製烘焙紅波旁原生種日曬哥倫比亞」，來自哥倫比亞海拔1650~1950公尺的火山峽谷中，精品級的莊園咖啡塔皮亞斯，採日曬法處理紅波旁原生種咖啡豆，以人工挑選優質生豆，並由台灣咖啡大師高揚凱和路易莎專業烘豆團隊聯手烘焙，具有豐富水果香氣，帶有鳳梨、草莓、熱帶水果風味。