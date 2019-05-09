今夏新啤出列！「清爽」+「台味」是主流

2019-05-09 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



端午吃粽，入夏時節搭配啤酒正好。台灣鮮釀啤酒品牌搶搭話題，推出多款新口味啤酒，「清爽」與「台味」是夏季啤酒的主流滋味。

柏克金啤酒5月推出3款限定通路販售的新啤酒。其中，全家便利商店限定販售「水晶小麥啤酒」KRISTALLWEIZEN，與德式小麥啤酒一樣採頂層發酵後，將酵母過濾處理，使酒液變得如水晶清澈透亮，清爽細膩的口感，帶有香蕉和杏桃的輕甜香氣，整體果香氣息清新舒爽，風味迷人，適合搭配清爽的沙拉、魚類，或鹹酥雞、炸薯條以緩解油膩。

另外，「柏克金科隆啤酒」KÖLSCH於全聯福利中心獨家販售。源自德國科隆(Köln)地區的傳統啤酒，採頂層發酵低溫熟成，淡金色酒體，帶有細膩的水梨和甜瓜香氣，整體風味有著飽滿豐沛的果香，酒體輕盈純淨、口感清爽易飲，各式清爽食物如沙拉、雞肉、魚類與科隆啤酒的果香堪稱絕配。「柏克金多特蒙德出口啤酒」DORTMUNDER EXPORT則於5/22起在萊爾富便利商店限定販售，酒體表現強烈有著麥芽與酒花，口感乾爽滑順，尾韻略帶柑橘與辛香，風味平衡。

繼去年台啤微醺系列四季限定啤酒在市場掀起搶購風潮後，台灣啤酒再推台啤微醺系列─深葉啤酒，5月起陸續於各大通路販售。特選阿薩姆紅茶與台灣啤酒融合後，凸顯甘甜醇的茶香，濃鮮清爽、淡雅芬芳，麥味也加乘，微醺的酒精與微澀的兒茶素、單寧交融，層次豐富。

好友相聚來逗陣，最搭「SUNMAI辦桌拉格啤酒」。此為底層發酵的拉格啤酒(Lager)，首創在釀酒過程中加入台灣在地元素九層塔，運用不同的釀造技術將麥芽與草本風味融合，啜飲一口九層塔香氣鮮明，伴隨清新草本香氣，乾淨爽朗的基底襯托麥芽誘人的焦糖味，尾韻清爽回甘。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康