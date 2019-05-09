親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

拐騙「巴鐵新娘」中國巴基斯坦的人口販賣

贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

外國師傅請不來...台灣實驗教育不能再閉門造車

2019-05-09 10:23聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

「許多實驗教育辦學團體企盼多年的心願，終於實現了！」台灣實驗教育聯盟秘書長魏坤賓表示，台灣實驗教育近年蓬勃發展，但不能只是「閉門造車」，辦學團體急需「師資養成」，聘僱外國師資來協助我國實驗教育教師培訓、課程研發等，等於是「老師的老師」，許多實驗教育辦學團體企盼多年的心願，終於實現了。

魏坤賓說，針對某些特定類科或語文課程，也需要外師進行學科教學。例如「優律司美」就是台灣傳統教育體系所沒有的課程。

魏坤賓表示，實驗教育的樣態多樣，老師要自己設計和架構課程。但是目前國內的實驗教育，僅停留「揣摩」階段。實驗教育是一個新興教育型態，聘僱外籍師資培育人員來台，對多元教育發展影響至為深遠，「這是非常重要的根基力量，如果沒有站穩，等於台灣實驗教育只走了一半。」

「如何把實驗教育的哲思放入課程，是我們最想學的。」台中市磊川華德福實驗教育學校校長林玉珠說，早期引進、執行華德福教育時，非常需要外師指導，但礙於法令限制，過去外師來台，只能短暫停留，「這次開放，對台灣教育會產生一個全新的改觀」。

目前辦法規定，許可期間最長為三年，林玉珠說，停留三年還可以接受，「起碼是不錯的開始」，但還是希望這些外師能夠永久留台幫忙。另外，希望學校有多少科目，就開放多少位外籍老師，因為每個科目都是一個專業。

「這些外師可以教學生，但更重要的是教老師」。林玉珠以華德福教育為例，華德福起源於德國，因此德國等等歐洲教師蠻多。

針對聘僱計畫審核，魏坤賓說，希望各地方政府和中央主管機關能以更開放、創新、多元的思維，快速核准許可程序，「如果辦法已經放寬，但審核程序依然緊縮，很可惜」。

「審核文件的認定程度，可能讓行政主管機關有裁量空間」。魏坤賓說，辦法規定教語文的外籍教師，應具有實質工作專長的相關經歷，其中人為判斷因素很大。審核者的角度可以很限縮，也可以很寬鬆。

北市和平實驗國小校長黃志順說，聘僱的外籍教師，可進行師資培訓，也可到教學現場，對辦學者和學生都有助益，配套措施也算完整。

台灣實驗教育近年蓬勃發展。本報資料照片
台灣實驗教育近年蓬勃發展。本報資料照片
分享

德國北市
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

2019母親節全台好康 免費按摩、Buffet、搭捷運、癌症篩檢、抽萬元禮券

2019-05-09 08:57

母親節婚戒也有優惠 銀座白石好禮大方送

2019-05-09 08:55

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

法國甜點金童Cédric Grolet來台 經典擬真甜點開賣

2019-05-09 00:36

Gogoro3 補助後35,980元起騎回家

2019-05-09 00:11

佳麗寶「時間美容」 幫媽咪找回年輕尊寵

2019-05-09 00:08

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

ETUDE HOUSE「玩美色計唇膏」60色大勢登場！台、韓熱賣色號快筆記

2019-05-08 20:27

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

百坪美式居家Outlet登台！Crate and Barrel進駐華泰名品城三期

2019-05-08 19:13

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

「時段療育」讓慢飛兒小輝進步神速 號召民眾募經費

2019-05-08 18:56

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

媽媽最愛針織、印花 母親節送這些準沒錯！

2019-05-08 18:23

金錦町幾何蛋糕變身冰棒 新光A8快閃店搶先販售

2019-05-08 18:09

把米其林搬上火車！一次吃齊免排隊 環島之星首推「美食朝聖之旅」

2019-05-08 17:52

暑假特惠團搶先開賣！夏季旅展17日開跑 郵輪4千有找、天天抽機票

2019-05-08 17:44

Met Gala紅毯造型大亂鬥！珍妮佛羅培茲不只浮誇 身上行頭還近億元

2019-05-08 17:43

LINE的幕後推手就是他！共同執行長首度登台 宣布加碼30億投資

2019-05-08 17:28

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

「77太和殿麻辣乳加」太猛！小7超級聯名7大名店賞超獵奇　網問：會有肉粽口味嗎

2019-05-08 17:20

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

叫莉莉都這麼美嗎！莉莉蘿絲戴普秀香奈兒復古霸氣

2019-05-08 16:51

與謝霆鋒零距離接觸 《鋒味》新飲品飄港味

2019-05-08 16:48

就是要穿訂做西裝！dunhill帶著新版型要攻佔紳士們的衣櫃了

2019-05-08 16:44

華航推夏季優惠 台北飛夏威夷來回含稅2萬元有找、曼谷未稅5千起

2019-05-08 16:44

把年度色「活珊瑚橘」穿上腳！韓女神Krystal秀私服穿搭

2019-05-08 16:40

出國或國旅搶便宜 2019台北國際觀光博覽會隨意挑

2019-05-08 16:36

遊澳門搶便宜看這裡 夏季旅展澳旅局和業者推超值優惠

2019-05-08 16:20

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

Rexy恐龍快閃台北101！Coach打造期間限定店 每一款都好生火

2019-05-08 16:13

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

夏季旅展 華信航空推澎湖四天三夜2,999元起超低優惠

2019-05-08 15:57

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

一校挺一NPO 挺好「校園電競」為校園社會責任搭橋

2019-05-08 15:48

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

名指揮吳曜宇回台 詮釋柴可夫斯基

2019-05-08 15:38

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

2019-05-08 13:35

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

學楊丞琳這樣穿連身裙去旅行 LV早春大秀機場時尚完全度假風

2019-05-08 10:52

端午節假期台灣高鐵加開105班 5月10日起開放購票

2019-05-08 11:07

越捷航空推出120萬張0元起促銷機票 預購行李五折優惠

2019-05-08 12:46

影／等了7天…南安小熊野放畫面終於曝光

2019-05-08 10:56

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

上班族薪情仍差 45%想兼差、34%想當網紅

2019-05-08 14:31

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

新一代腎動脈交感神經燒灼術 輕熟女高血壓免吃藥

2019-05-08 11:05

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top