外國師傅請不來...台灣實驗教育不能再閉門造車

2019-05-09 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「許多實驗教育辦學團體企盼多年的心願，終於實現了！」台灣實驗教育聯盟秘書長魏坤賓表示，台灣實驗教育近年蓬勃發展，但不能只是「閉門造車」，辦學團體急需「師資養成」，聘僱外國師資來協助我國實驗教育教師培訓、課程研發等，等於是「老師的老師」，許多實驗教育辦學團體企盼多年的心願，終於實現了。

魏坤賓說，針對某些特定類科或語文課程，也需要外師進行學科教學。例如「優律司美」就是台灣傳統教育體系所沒有的課程。

魏坤賓表示，實驗教育的樣態多樣，老師要自己設計和架構課程。但是目前國內的實驗教育，僅停留「揣摩」階段。實驗教育是一個新興教育型態，聘僱外籍師資培育人員來台，對多元教育發展影響至為深遠，「這是非常重要的根基力量，如果沒有站穩，等於台灣實驗教育只走了一半。」

「如何把實驗教育的哲思放入課程，是我們最想學的。」台中市磊川華德福實驗教育學校校長林玉珠說，早期引進、執行華德福教育時，非常需要外師指導，但礙於法令限制，過去外師來台，只能短暫停留，「這次開放，對台灣教育會產生一個全新的改觀」。

目前辦法規定，許可期間最長為三年，林玉珠說，停留三年還可以接受，「起碼是不錯的開始」，但還是希望這些外師能夠永久留台幫忙。另外，希望學校有多少科目，就開放多少位外籍老師，因為每個科目都是一個專業。

「這些外師可以教學生，但更重要的是教老師」。林玉珠以華德福教育為例，華德福起源於德國，因此德國等等歐洲教師蠻多。

針對聘僱計畫審核，魏坤賓說，希望各地方政府和中央主管機關能以更開放、創新、多元的思維，快速核准許可程序，「如果辦法已經放寬，但審核程序依然緊縮，很可惜」。

「審核文件的認定程度，可能讓行政主管機關有裁量空間」。魏坤賓說，辦法規定教語文的外籍教師，應具有實質工作專長的相關經歷，其中人為判斷因素很大。審核者的角度可以很限縮，也可以很寬鬆。