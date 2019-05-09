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遠東全家福板橋outlet展售會 精品換季零碼出清

2019-05-09 09:20聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

遠東全家福即日起至5月28日在板橋中正路舉辦outlet展售會；特別推出旗下全系列品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以高品質和優惠價格回饋消費者，包括品牌獨家百分百天絲兩用被用被床包4件組，親膚性極佳且不悶熱，讀者優惠價2500元，限量20組機會難得千萬別錯過。

這波特賣還計對近年來運動休閒風氣盛行，機能衣服市場需求熱絡，推出採用遠東機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，展售優惠價兩件只賣500元，另有機車族必備的男女防風防潑水外套，獨家展售價699元，有多種顏色、款式可供挑選。

賣場還有最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透4大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價只賣300元，超細纖維平口褲特惠價4件500元。

遠東全家福獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士獵裝破盤價799元，紳士休閒POLO短衫採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元；上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件798元，品牌零碼羊毛西褲均一價只賣500元，數量有限、售完為止。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元，百分百精梳棉兩用被套床包4件組，超值展售價一組2000元起，四季皆可使用的純棉印花涼被，限時搶購價只賣699元起，數量有限售完為止。

活動即日起至5月28，每天上午10點至晚上8點例假日照常營業。單筆消費金額滿1000元可加價300元購得舒適短襪5雙，現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。

遠東全家福outlet展售會地址：新北市板橋區中正路330號 (近板橋435藝文特區) ，洽詢電話: 0983638349王先生。

機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，展售優惠價兩件只賣500元。圖／...
機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，展售優惠價兩件只賣500元。圖／遠東全家福提供
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單品床包、被套均一特惠價880元，精梳棉兩用被套床包4件組超值展售價一組2000...
單品床包、被套均一特惠價880元，精梳棉兩用被套床包4件組超值展售價一組2000元起，四季皆可使用的純棉印花涼被只賣699元起。圖／遠東全家福提供
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outlet展售會 精品換季零碼出清在板橋中正路。圖／遠東全家福提供
outlet展售會 精品換季零碼出清在板橋中正路。圖／遠東全家福提供
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全系列品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品特價展售。圖／遠東全家福提供
全系列品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品特價展售。圖／遠東全家福提供
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