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日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49聯合報 記者陳睿中╱即時報導

強調能夠遠離都市喧囂、體驗農村生活的「農遊」，已經成為另一種新型態的旅遊模式。日本星野集團即於栃木縣那須山脈，打造日本第一座農遊度假村「RISONARE那須」，預計將於今年秋季正式開幕。

「農遊」（Agriturismo）是由義大利文Agricoltura（農業）和Turismo（旅遊）組合而成，是以義大利為中心發揚光大的一種旅遊模式，而RISONARE那須就是以「農遊度假村」為理念所規劃。

度假村位於栃木縣那須山脈海拔約500公尺處，自然資源豐富。園區占地面積約140,000平方公尺。度假村內的43間客房，分別由天然樹林環繞成3處，旅客能依據不同區域和時節，享受不一樣的景色氛圍。度假村的中心是農遊花園，旅客全年皆可在農田和綠色溫室體驗高山蔬菜、香草、米等農作物從播種到收成的各個階段。收成的蔬菜和香草，還會被融入餐廳提供的義式料理或自助餐內供旅客享用。

此外，園區還打造大人或小孩都可盡情玩耍、親近大自然的活動場地「POKO POKO」。室外廣場會依照季節佈置並舉辦活動，讓旅客能與大自然融為一體；室內區域則分為BOOKS&CAFÉ和全長6.5公尺的攀爬網遊樂區，其中BOOKS&CAFÉ兼具咖啡廳圖書館的概念，設有石爐用來烘烤現摘蔬菜製成的披薩。

RISONARE那須預計將於今年秋季開始營運，從東京出發搭乘新幹線與巴士約需1.5小時。住房採2人1間，每名旅客一泊衣食的費用為21,000日圓起。（約新台幣5,970元）

星野集團打造日本首家「農遊」概念的度假飯店，預計將於2019年秋季開幕。圖／星野...
星野集團打造日本首家「農遊」概念的度假飯店，預計將於2019年秋季開幕。圖／星野集團提供
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義大利咖啡廳圖書館
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