法國甜點金童Cédric Grolet來台 經典擬真甜點開賣

2019-05-09 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



以招牌「擬真水果甜點」風靡全球的Cédric Grolet(CG)再度來台，5/7-5/12期間於187巷的法式咖啡甜點店開課，分享最新甜點技術。即日起，教室1樓的咖啡甜點店，同步販售依照CG配方製作的榛果、蒔蘿蘋果、黃檸檬三款經典擬真甜點，讓甜點控也能吃到與法國同步的經典美味。

IG帳號擁有百萬追蹤粉絲、現任巴黎米其林二星飯店Le Meurice的甜點主廚CG，從7歲起開始對甜點耳濡目染，曾獲法國年度最佳甜點師、World's 50 Best奪得全球最佳餐廳甜點師頭銜等榮譽。不靠模具塑形，全依精湛純熟的手法、技巧，CG創造出比水果更水果的擬真甜點。187巷的法式烘焙教室創辦人Linda表示，CG的擬真水果甜點是用真的水果原料去創造出真假難分的水果甜點，製作時必須憑經驗才能掌握內餡狀態，稍有閃失就會因為無法脫模而失敗，此次CG來台開課，親自教導學員如何掌握手感與技巧。

個性活潑、沒有框架，曾是前景美好的足球明星的CG，轉身決定投入甜點主廚，一度遭到家人反對，但為了實現最好的甜點師的夢想，CG在世界各地累積了豐富視野和經驗，之後便不斷專注研發擬真水果甜點，希望以親切、直接、看到什麼就吃到什麼的擬真甜點，成就他現今外觀與美味同時兼具的甜點風格。CG說，至今已研發30多款擬真甜點，最難做的是草莓，覆盆子則是還沒成功，未來也會不斷嘗試各種水果，繼續帶給大家驚喜。