ETUDE HOUSE「玩美色計唇膏」60色大勢登場！台、韓熱賣色號快筆記

2019-05-08 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



你還在苦惱要買哪個品牌或哪種顏色的唇膏嗎？ETUDE HOUSE於5月全新登場的「玩美色計唇膏」首波就一次推出60色，包含亮澤、絲絨兩種質地，不論乾燥玫瑰色、泰奶色、爛番茄色全都有，還特別從韓國引進膚色檢測系統，透過專業講師的檢測與解說，幫你挑選最襯膚色的粉底和唇彩，不怕選擇障礙；由於60色的陣仗相當驚人，420元的售價CP值也很高，甚至有人帶著時下最夯的專櫃唇彩來挑類似的色號。

ETUDE HOUSE玩美色計唇膏不僅在色系、質地上大幅躍進，外型也升級為金屬管身、盒蓋磁扣設計，從金屬管身的霧面或亮面就可得知唇膏質地；玩美色計亮澤唇膏添加高保濕油層（Wetting Oil），維持水潤豐唇感，玩美色計絲絨唇膏則添加氣墊質感粉末，輕薄服貼不顯唇紋。

在60色的ETUDE HOUSE玩美色計唇膏系列中，韓國偏好紅色調的RD系列，最熱賣色號為玩美色計亮澤唇膏亮紅色的「RD301泰愛西瓜汁」、玩美色計絲絨唇膏珊瑚紅色調的「RD313一道彩紅」；在台灣，裸棕、紅棕、乾燥玫瑰色系的BE系列、BR系列都賣得很好，最熱賣色號為裸橘色調的玩美色計亮澤唇膏「BE101大地裸橘」，是近來超夯的泰奶色，還有正紅色的「RD303蘋果咬一口」。

主打色號還有玩美色計亮澤唇膏「OR203復古胭脂」、「PK003紳士的Pinku」，以及玩美色計絲絨唇膏「BE103裸色哲學」、「BE105粉土磚石」、「OR204粉黛亂子草」、「PK003粉有個性」。