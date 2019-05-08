家有早療兒家長心徬徨 專業資源介入可幫忙

2019-05-08 20:35 中央社 台北8日電



富邦慈善基金會「富邦愛心志工社」台東支社、台灣公益社會實踐協會合力，在台東縣功鎮三民國小打造台東首座共融遊具今天下午2點啟用，隨著鞦韆、搖搖椅擺盪，幾位早療兒爽朗的笑聲，也迴盪在校園裡。圖／讀者提供 分享 facebook 4歲小輝因發展遲緩，在近2歲時還不會叫爸媽，且一度被診斷疑似自閉。爸爸為了他請育嬰假、陪伴做早療，現在的小輝常笑容滿面、語言大爆發，成果讓爸媽欣慰。

伊甸基金會與頂好攜合作，推動「大手牽小手、慢飛起步走」募款活動，由女藝人楊千霈擔任公益大使，並和慢飛天使小輝一同在超市學習包裝麵包的技巧，象徵慢飛天使成長路上需要面對許多的挑戰與學習刺激。小輝也現場挑選母親節禮物，送給陪伴他長大的爸、媽和阿嬤，藉此傳達對慢飛家庭的愛。

小輝是伊甸婦幼家園的成員，他在一歲半時還不會叫爸爸、媽媽，只能發出含糊的語音，語言發展明顯和同齡小孩有差距。情緒表達也較難以溝通、安撫，有時會在外頭發生拉扯或放聲哭鬧的狀況。

爸媽一開始帶小輝到醫院評估，結果醫生認為小輝有自閉症。為了小孩的健康，本來忙於工作的爸爸毅然而然決定請育嬰假，專心陪小輝跑2家醫院的復健和伊甸的時段療育課程。

小輝接受服務才短短2個月就有明顯的進步，不只情緒控制比較穩定、上課坐的住，也能自己穿鞋、收拾物品，順利地學會各項的生活自理。

接受早療服務1年後，小輝開始語言大爆發，不但能適時的表達自己的需求，也會主動幫忙做家事。現在的小輝，總愛帶著笑容與身邊親友分享自己的生活點滴，也漸漸成為班上和家中的開心果。

小輝爸爸表示，小輝在語言和心理等各方面都進步非常多，讓他深刻地體會早期療育的重要性，在過程中，家長一定會經歷很茫然的時刻，需要相關的幫助與支持，可以有效解除心中的疑慮與不安。只要多一些的時間加上愛與陪伴，慢飛天使也能漸漸地追上成長進度。

伊甸資源發展處處長張炎玉表示，伊甸早療服務目前共有26個據點，其中時段療育課程，包括語言認知、物理和職能治療、音樂輔療與特教等，能直接並準確掌握孩子的節奏和需要，透過遊戲與活動達到療育目標。伊甸也發起零錢捐活動，希望募集早療經費。