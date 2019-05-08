敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個女生，都喜歡敷面膜，因為總覺得，敷完面膜後，皮膚感覺會特別好。但是，敷面膜也需要技巧，在選對的時間、對的方式下，才能讓面膜發揮它最大的功效喔！

有些小技巧，也要多方注意，才不會讓面膜，變成傷害臉部肌膚的最大阻力。

敷面膜也要看良辰吉時？

選對敷面膜的時間，才能讓面膜發揮最大功效喔，一天當中，最適合敷面膜的時間是下午4點到晚上8點，這段時間的血液含量比較高，相對的，對於吸收較大的營養物質，吸收率也大幅提升。

晚上9點到11點，這段時間的皮膚新陳代謝是比較旺盛的，對於皮膚修復力與吸收力也是比較好，選擇這時段讓妳不白白浪費花大錢買的面膜。

化妝前敷面膜是錯誤的？

化妝前敷面膜，會因為皮膚的角質含水量瞬間增加，讓皮膚感覺細緻透亮，上妝後也會覺得妝感服貼乾淨，導致有許多人為了讓底妝美美的，妝前都會給自己一個加強補水的時間。

但其實肌膚吸滿水分後，角質層的結構就會變得鬆散，相對皮膚的屏障也變得脆弱，彩妝內有些化學物質，就可能更容易地進入到我們的皮膚裡面喔！

面膜敷過度，也會出現敏感症狀？

一般面膜建議使用的時間大概是10~15分鐘，但有些人會不捨得上面還殘留的精華，把時間拉長，感覺物超所值。

但是隨著敷臉時間拉長了，皮膚得到足夠滋養的水分，就不會再吸收多於得養分，若是不在這段時間把面膜拿掉，可能讓皮膚過度補而產生問題。

敏感性肌膚的人，過度補水，也有可能會出現泛紅、紅腫，所以建議時間大概15分鐘，就請在這段時間把面膜取下吧！別再捨不得地把它貼在臉上。

曬後不能敷美白面膜？

夏天來臨，在戶外活動後大家總擔心會曬黑，這時候就給自己一片急救的美白面膜！大家都會有這樣的美白觀念吧？

但其實在戶外曬完太陽後，由於皮膚被紫外線的破壞之下，最需要的是鎮靜與補水，這時敷美白面膜，反而可能因為美白的成分而刺激到皮膚，嚴重的話還可能導致敏感出現。

符合自己的需求來選面膜

網路資訊很發達，大家時常看見哪個網紅推薦了什麼樣的好用面膜，就會忍不住手癢地購買，不注意自己肌膚狀態亂用的情況下，很容易導致肌膚出現問題。