百坪美式居家Outlet登台!Crate and Barrel進駐華泰名品城三期

2019-05-08 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



來自美國的居家品牌Crate and Barrel第三家實體門市進駐華泰名品城三期,打造首間Outlet門市,5月8日正式開幕,近200坪的賣場空間提供寬闊舒適的購物體驗,更集結客廳、餐廳、寢室、收納等家具商品及實用的生活家飾,共有超過400件商品,是熱愛居家佈置的消費者的尋寶好去處。

Crate and Barrel自2015年起先後於台北信義微風、台中大遠百設立旗艦門市和線上門市;Crate and Barrel Outlet主要販售品牌絕版出清品、陳列展示品、部份庫存品與瑕疵品,提供更能輕鬆入手的優惠價格。