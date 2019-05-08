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「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09聯合報 記者柯意如╱即時報導

這麼萌Q的「雞蛋糕寶寶」在IG上滿滿打卡，造型充滿童趣，實在很難不被這些可愛小傢伙燒到啊！

最近小編逛IG時，看到好多網友打卡，分享一款會笑的雞蛋糕，原來它們藏身在台北士林區、忠誠公園附近的「SOSO cafe＆mart」咖啡店，看到雞蛋糕寶寶們的笑臉，整個心靈好像也跟著放鬆了。

雞蛋糕擠在蒸籠內萌翻少女心。IG @banana77_bear提供
雞蛋糕擠在蒸籠內萌翻少女心。IG @banana77_bear提供
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「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕在IG滿滿打卡。IG @snowhite0...
「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕在IG滿滿打卡。IG @snowhite0803提供
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「SOSO cafe＆mart」的空間讓人放鬆。IG @zara_kao提供
「SOSO cafe＆mart」的空間讓人放鬆。IG @zara_kao提供
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「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕在IG滿滿打卡。IG @snowhite0...
「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕在IG滿滿打卡。IG @snowhite0803提供
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雞蛋糕擠在蒸籠內萌翻少女心。IG @yin.29提供
雞蛋糕擠在蒸籠內萌翻少女心。IG @yin.29提供
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這家有文青氛圍「SOSO cafe＆mart」咖啡店，從芝山站2號出口步行，一小段路就到了，店內整體空間並不算大，設有內用座位區，走的是隨興的放鬆路線。今天要介紹的主角，是「SOSO cafe＆mart」這款在IG上爆紅的「整籠雞蛋糕」，現點現做的雞蛋糕，製作時香氣滿溢、刺激味蕾，店家用巧克力醬細心畫上笑點，讓雞蛋糕寶寶們看起來很開心，無憂無慮擠在蒸籠內等著被吃掉，但又好捨不得吃。IG網友分享，「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕口感是紮實的，而且非常好拍，鮮奶油沾好沾滿還能做造型：「這個太Q了啦」、「搭鮮奶油超好吃」、「蒸籠+笑臉滿分」，快速拍完，就趕緊趁熱好好享用。

「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕可愛到捨不得吃。IG @zara_kao提...
「SOSO cafe＆mart」雞蛋糕可愛到捨不得吃。IG @zara_kao提供
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雞蛋糕擠在蒸籠內萌翻少女心。IG @zara_kao提供
雞蛋糕擠在蒸籠內萌翻少女心。IG @zara_kao提供
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「SOSO cafe＆mart」的空間讓人放鬆。IG @banana77_bea...
「SOSO cafe＆mart」的空間讓人放鬆。IG @banana77_bear提供
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被奶油洗頭的雞蛋糕寶寶。IG @banana77_bear提供
被奶油洗頭的雞蛋糕寶寶。IG @banana77_bear提供
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店內除了提供飲料跟點心，還販售許多可愛有風格的小物文具等，任君選物購買。網友評論，到「SOSO cafe＆mart」店內，能感受到店家用心、親切，位於捷運站跟公園附近，地點也算是相當方便的，走過路過不要錯過，店家也常分享上架的選物新品，喜歡特色小物的粉絲可以看看喔，營業時間與詳細資訊可上臉書查詢。

哪裡吃

SOSO cafe＆mart

台北市士林區中山北路六段47號

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