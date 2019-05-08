澳洲黃金海岸馬拉松7月登場 藝人徐潔兒揪團挑戰

2019-05-08 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



澳洲昆士蘭黃金海岸馬拉松(Gold Coast Marathon)即將迎接第41屆，以賽道快速平坦、沿途景色優美、氣候宜人和最容易創造個人最佳成績聞名全球。每年7月賽事舉辦期間，總吸引無數來自世界各地的跑者共襄盛舉，曾經在2017年參賽的台灣藝人徐潔兒，今年暑假不但將再度挑戰黃金馬，也揪團挑戰，一起奔向南半球。

黃金海岸馬拉松始於1979年，每年暑期週末兩天舉行，同時它也是澳大利亞第一個獲得國際田徑聯合會(IAAF)金牌標籤的賽事，跑步期間，還有熱情的拉拉隊、志願者以及觀賽者，為跑者加油，鼓勵大家堅持到終點。擁有陽光形象的徐潔兒因多次參加馬拉松賽事而獲得「跑女」的封號，在2017年的黃金海岸馬拉松中，徐潔兒以2小時08分35秒順利完賽。愛上黃金馬，徐潔兒說，在黃金海岸這個城市，絕佳的自然條件下，跑步已經是居民們每日習以為常的一部分。感到每個跑者的狀態極佳，不管任何年齡層，高手都不少！這次揪團挑戰黃金馬，希望以自身對運動與健康生活的身體力行傳遞力量，讓更多女性能勇敢實現與挑戰自己，意識到自我的能量與價值。

2019黃金海岸馬拉松：

比賽日期: 2019年7月6日～7月7日

組別: 全馬、半馬、輪椅全馬 、輪椅15公里、10公里、5.7公里以及適合青少年和兒童的2公里和4公里短跑。