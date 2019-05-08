「時段療育」讓慢飛兒小輝進步神速 號召民眾募經費

2019-05-08 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



母親節快到了，慢飛天使小輝今與伊甸公益大使、藝人楊千霈一起到頂好超市學習包裝麵包的技巧，更親自挑選母親節禮物，送給爸媽跟阿嬤，因透過伊甸基金會時段療育服務，讓發展遲緩的小輝逐漸步上軌道，今天小輝跟楊千霈也一起呼籲大家響應伊甸基金會的「大手牽小手、慢飛起步走」募款，籌募時段療育服務經費。

伊甸基金會表示，4歲的小輝，是伊甸婦幼家園的成員之一，小輝1歲半的時候還不會叫爸爸媽媽，語言發展較落後，情緒表達上也較無法溝通安撫，有時會在外頭發生拉扯或放聲哭鬧，因此在2歲到伊甸接受時段療育，短短2個月後，小輝就能自己穿鞋、收拾物品，順利地學會各項的生活自理。接受早療服務1年後更開始語言大爆發，不但能適時表達需求，也會主動幫忙做家事。現在的小輝，總愛帶著笑容與身邊親友分享自己的生活點滴，也漸漸成為班上和家中的開心果。

為了幫助孩子，小輝爸爸一開始帶著小輝跑了兩家醫院並搭配伊甸的時段療育課程，小輝爸爸強調，在孩子接受早療的過程中，一定會經歷茫然階段，這時候需要相關的協助與支持，很感謝伊甸有好的學習環境及專業師資，有效解除家長疑慮與不安，現在小輝在語言和心理等各方面都進步非常多，深刻體會早期療育的重要性。