華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



GLORIA OUTLETS華泰名品城今日三期全區開幕，全區285個品牌陣容展開迎客，三期除了有話題的Burberry、 Bottega Veneta等獨家精品外，品牌結構也更多元，引進更多居家、家電、餐飲品牌，開幕首日，餐飲以日本迴轉壽司名店合點壽司人氣最旺，門外一整排的排隊人潮都是等著入店享用美食。加上華泰名品城擁有高鐵、機捷雙鐵共構交通優勢，從台北到桃園只要20分鐘就可享受大空間、輕鬆購物吃美食的遊逛樂趣。

除了285個品牌完整到位外，民眾最引頸期盼的還有日本八景島水族館到底何時開？記者實際走訪，只見八景島水族館、新光影城以及HOTEL COZZI和逸飯店目前皆在施工中，華泰名品城總經理梁曙凡表示，目前這三個項目保守預計將於今年農曆年前開幕。

4千5百坪的八景島水族館預計將有八景島招牌的水族館聲光表演，同時還有戶外區。新光影城則將打造親子包廂，據了解是個可以讓小孩在裡頭翻滾都沒問題的包廂空間。

華泰名品城三期新增獨家品牌如居家品牌Crate & Barrel打造首間outlet門市，超過4百件居家商品推出開幕優惠價2折起。每盤40元起的合點壽司，入店即可聽到店員、師傅們精神抖擻地歡迎聲，加上空氣飄出的炙燒香氣，都讓人準備戰力全開大嗑壽司。另外，三期也增加室內室外娛樂設施滿足家庭客。

除了獨家精品多，華泰名品城也成功操作出台灣獨有的outlet店型，像是以前家電品牌從來沒開outlet，一期時引進LG家電結果市場反應大好，不僅三期LG家電擴大，同時也吸引Panasonic、HITACHI、SHARP、PHILIPS等家電品牌加入推出outlet。

另外，在這也發展出台灣設計師品牌outlet店模式，像是一期引進CHLOE CHEN後，二期增加JAMEI CHEN，三期之後預計將引進設計師品牌溫慶珠Isabelle Wen。

華泰名品城一期在4年前開幕，梁曙凡談及消費市場4年來的變化，她說，消費者逛街、購物習慣有明顯不一樣，以前民眾對華泰outlet以戶外遊逛為主的空間批評大過讚美，覺得少了電梯、冷氣等百貨服務。但現在消費者則喜歡這種大型的遊逛空間，無論大人、小孩，想逛街的、想玩的、想找個地方休息的，都可各取所需。