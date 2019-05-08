媽媽最愛針織、印花 母親節送這些準沒錯！
2019-05-08 18:23
聯合報 記者吳曉涵
╱即時報導
母親節即將到來，想以入門價格買到絕對能討媽媽歡心的實用時尚禮物？不妨參考agnès b.、Cath Kidston的針織、印花單品，畢竟沒有幾個媽媽能抗拒得了這兩大元素啊！
agnès b.經典產品Snap Cardigan（開襟外套）今年迎接40歲生日，特別推出一系列全新色調，包含寶藍、紅、灰、粉紅、綠等款式，更有不同版型可選擇，另外也有背心款與綴有袖扣的設計，增添搭配的趣味，簡約的外型也非常實穿，可以擁有永遠都不會過時的超高CP值。
主打印花的Cath Kidston，除了有櫻桃、小花束印花主題之外，全新玫瑰花蕾主題採用柔和的粉藍色作為底色，配上紅色、粉紅色手繪感玫瑰印花，更能展現粉嫩優雅的氣質。此外，與英國時尚KOL Fearne Cotton的第二波聯名系列「夢幻森林Dream Forest」則是再度發揮童趣魅力，打造出動、植物們的異想世界，從包款和服裝都能感受到這股由無邊想像力營造出的美好，也能為媽媽喚起無憂無慮的童心。即日起至5月12日，Cath Kidston也推出春夏新品85折，折扣後滿3300元可現抵300元(可累計)。
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