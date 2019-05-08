媽媽最愛針織、印花 母親節送這些準沒錯！

2019-05-08 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



母親節即將到來，想以入門價格買到絕對能討媽媽歡心的實用時尚禮物？不妨參考agnès b.、Cath Kidston的針織、印花單品，畢竟沒有幾個媽媽能抗拒得了這兩大元素啊！

agnès b.經典產品Snap Cardigan（開襟外套）今年迎接40歲生日，特別推出一系列全新色調，包含寶藍、紅、灰、粉紅、綠等款式，更有不同版型可選擇，另外也有背心款與綴有袖扣的設計，增添搭配的趣味，簡約的外型也非常實穿，可以擁有永遠都不會過時的超高CP值。