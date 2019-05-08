把米其林搬上火車！一次吃齊免排隊 環島之星首推「美食朝聖之旅」

2019-05-08 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



吃貨注意！易遊網與台鐵攜手出奇招，將榮獲台北首屆米其林必比登推介的點心，直接搬上全台唯一觀光列車「環島之星」，遊客在火車上就可以大啖米其林美食。此外，看好饕客味蕾商機，業者也規劃6支美食旅遊行程，帶領旅客朝聖台灣各地的米其林或名人推薦餐廳。

免排隊的美食朝聖團，5至6月底每周一至周五，搭乘「環島之星」第1車次彰化─台南區間、玉里─花蓮區間，以及第2車次知本─枋寮區間，無論是團體或是自由行旅客，都有機會享用得到。車上將提供「點水樓」的赤豆鬆糕、「福州世祖胡椒餅」、「杭州小籠湯包」的南瓜糕與蟹黃蝦燒賣、奶皇包等；「一號糧倉x喜荒.愛.不仍」的鬆鬆獅、鹽可頌、小丸子也入列，每段提供1~3種必比登美食品項，並安排在第6車的景觀車廂供應，旅客可一邊欣賞沿途風光，一邊品嘗必比登推介點心，體驗美好滋味的火車旅行。