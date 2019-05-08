暑假特惠團搶先開賣！夏季旅展17日開跑 郵輪4千有找、天天抽機票

2019-05-08 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



被稱作「全台上半年最大旅展」的2019台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition，簡稱TTE），今年將於5/17~20在台北世貿一館展出，集結近500個國內外品牌參與，展位數達近1,200個。旅遊業者鎖定6~9月國內外暑期旅遊潮，推出展場限定促銷。主辦單位表示，去年入場人數突破29萬人次，今年可望超過30萬人次。

今年TTE有8個展區，其中包括超過50家旅行社參與，除了暑假前的一波淡季促銷，各家主打韓國、泰國、香港、澳門等萬元有找特惠團外，業者也藉此探測暑假買氣。雄獅旅遊表示，今年暑假團費日本線持平，歐洲小降千元上下，美國因兩大樂園推出新的主題設施、門票與機票皆調漲，漲幅最高達5~7千元，但仍供不應求。

此外，今年暑假團主打親子市場，也有不少特別的「體驗行程」。像是雄獅旅遊推出沖繩賽車、到紐澳當牛仔或到華納電影世界專訪神力女超人等。可樂旅遊也有日本安比高原夏令營，或到內蒙拉馬頭琴、石牛糞生火、沙漠衝浪車、騎駱駝等體驗。東南旅行社6月底開始獨包帛琉線，主打直飛、兩天全日出海的行程，第二人再省6千。

除了旅行社拋優惠，全台星級飯店也有住宿最低2折起、餐券最低4.4折起的旅展促銷。首次參展樹銷的宜蘭新飯店「村卻國際溫泉酒店」，一泊一食住宿券6千元、買10送1，8月底前入住享平假日同價或免費升等家庭房，6月底前入住再送雙人下午茶，折扣達28折起。圓山飯店最搶手的松鶴餐廳自助餐雙人券限量下殺6折1,200元，聯合住宿券一本5張1萬5千元、下殺3折起。台北美福限量餐券7折起，包括平日午餐雙人券1,500元、平日晚餐雙人券3,600元等，另有超值通用券均一價2,380元，最低可到57折。

各家除了實體旅展，線上旅展多同步開展，近年線上已逐漸超越實體旅展，以桃園大溪威斯汀為例，去年線上已超越實體營收達兩倍多，線上開賣不到兩周已售出七百多萬元，銷售第一名的一泊二食豪華雙人房住宿券每張7千元，約36折。

至於近年超夯的郵輪旅遊，旅展也祭出歷年最強優惠，包括寶瓶星號第三人免費、歌詩達新浪漫號遊日韓4000元有找、和平號環遊世界現省9萬元等，預計將是今年旅展的大熱門。