Met Gala紅毯造型大亂鬥！珍妮佛羅培茲不只浮誇 身上行頭還近億元

2019-05-08 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年的紐約大都會藝術博物館春季特展慈善晚宴（Met Gala）順利落幕，由於主題十分好發揮，眾家女星們的紅毯穿搭都以誇張造型取勝，博得版面。不過要浮誇，又怎能少了高檔鑽石、珠寶來撐腰，像是「翹臀珍」珍妮佛羅培茲除了流蘇裝很吸睛，身上直接戴了逼近億元的行頭，十分霸氣。

2019的Met Gala果然沒讓時尚迷們失望，不論男、女明星都卯起來妝點自己，各個造型既天馬行空又搶鏡。不過，若是要比行頭，還是得要有頂級珠寶來加持。珍妮佛羅培茲可能最懂這個道理，一身的銀色流蘇裝頗有七〇年代的復古感，還大開中門十分性感，但她胸前的海瑞溫斯頓紫色藍寶石鑽石項鍊，主石逼近130克拉，也相當驚人。同時，還要加上她還配戴了鑽石手鍊、耳環及戒指，總價值逼近億元，讓珍妮佛羅培茲不只是行走的性感尤物，還是一棟會移動的高檔豪宅。