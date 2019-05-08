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Met Gala紅毯造型大亂鬥！珍妮佛羅培茲不只浮誇 身上行頭還近億元

2019-05-08 17:43聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年的紐約大都會藝術博物館春季特展慈善晚宴（Met Gala）順利落幕，由於主題十分好發揮，眾家女星們的紅毯穿搭都以誇張造型取勝，博得版面。不過要浮誇，又怎能少了高檔鑽石、珠寶來撐腰，像是「翹臀珍」珍妮佛羅培茲除了流蘇裝很吸睛，身上直接戴了逼近億元的行頭，十分霸氣。

2019的Met Gala果然沒讓時尚迷們失望，不論男、女明星都卯起來妝點自己，各個造型既天馬行空又搶鏡。不過，若是要比行頭，還是得要有頂級珠寶來加持。珍妮佛羅培茲可能最懂這個道理，一身的銀色流蘇裝頗有七〇年代的復古感，還大開中門十分性感，但她胸前的海瑞溫斯頓紫色藍寶石鑽石項鍊，主石逼近130克拉，也相當驚人。同時，還要加上她還配戴了鑽石手鍊、耳環及戒指，總價值逼近億元，讓珍妮佛羅培茲不只是行走的性感尤物，還是一棟會移動的高檔豪宅。

同場的歌手Miley Cyrus雖然服裝精彩度，不若其他女星，但巧在她搭配了同樣綠色系的寶格麗Heritage典藏系列祖母綠與鑽石手鍊、鑽石與祖母綠戒指、鑽石耳環與Serpenti系列鑽石戒指，讓層次變多。超模Naomi光是走上紅毯就氣勢十足，她則挑選了寶格麗Heritage典藏系列手鐲、紅寶石與鑽石戒指，來與一身粉紅色的衣著混搭，相當高明。如果不想看那麼「重口味」，貓王外孫女Riley Keough的穿搭則算得上清新，Louis Vuitton的銀色亮片蕾絲洋裝加上黑色皮革腰封，並配戴了De Beers Phenomena Reef 鑽石耳環、Aria高級珠寶鑽石戒指，點亮了整個造型。

Naomi Campbell配戴寶格麗Heritage典藏系列鉑金紅寶石戒指。圖...
Naomi Campbell配戴寶格麗Heritage典藏系列鉑金紅寶石戒指。圖／BVLGARI提供
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Miley Cyrus配戴寶格麗Serpenti系列 白K金鑲鑽戒指，約50萬9...
Miley Cyrus配戴寶格麗Serpenti系列 白K金鑲鑽戒指，約50萬9,000元。圖／BVLGARI提供
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貓王外孫女Riley Keough以Louis Vuitton的銀色亮片蕾絲洋裝...
貓王外孫女Riley Keough以Louis Vuitton的銀色亮片蕾絲洋裝，搭配De Beers Phenomena Reef鑽石耳環、Aria高級珠寶鑽石戒指。圖／Louis Vuitton提供
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珍妮佛羅培茲配戴海瑞溫斯頓Secret Combination鑽石手鍊。圖／Ha...
珍妮佛羅培茲配戴海瑞溫斯頓Secret Combination鑽石手鍊。圖／Harry Winston提供
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Miley Cyrus寶格麗Heritage典藏系列祖母綠與鑽石手鍊、鑽石與祖母...
Miley Cyrus寶格麗Heritage典藏系列祖母綠與鑽石手鍊、鑽石與祖母綠戒指、鑽石耳環與Serpenti系列鑽石戒指，讓層次變多。圖／BVLGARI提供
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Naomi Campbell配戴寶格麗Heritage典藏系列鉑金紅寶石與鑽石手...
Naomi Campbell配戴寶格麗Heritage典藏系列鉑金紅寶石與鑽石手鍊。圖／BVLGARI提供
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珍妮佛羅培茲配戴海瑞溫斯頓枕型切工鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
珍妮佛羅培茲配戴海瑞溫斯頓枕型切工鑽石戒指。圖／Harry Winston提供
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Riley Keough配戴De Beers Aria高級珠寶鑽石戒指。圖／De...
Riley Keough配戴De Beers Aria高級珠寶鑽石戒指。圖／De Beers提供
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超模Naomi挑選了寶格麗Heritage典藏系列手鐲、紅寶石與鑽石戒指，來與一...
超模Naomi挑選了寶格麗Heritage典藏系列手鐲、紅寶石與鑽石戒指，來與一身粉紅色的衣著混搭。圖／BVLGARI提供
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Riley Keough配戴De Beers Phenomena Reef鑽石耳...
Riley Keough配戴De Beers Phenomena Reef鑽石耳環。圖／De Beers提供
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珍妮佛羅培茲的銀色流蘇裝頗有七〇年代的復古感，十分性感，胸前的海瑞溫斯頓紫色藍寶...
珍妮佛羅培茲的銀色流蘇裝頗有七〇年代的復古感，十分性感，胸前的海瑞溫斯頓紫色藍寶石鑽石項鍊，也很驚人。圖／Harry Winston提供
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Miley Cyrus配戴Heritage典藏系列祖母綠鑲鑽戒指。圖／BVLGA...
Miley Cyrus配戴Heritage典藏系列祖母綠鑲鑽戒指。圖／BVLGARI提供
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