LINE的幕後推手就是他！共同執行長首度登台 宣布加碼30億投資

2019-05-08 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在台灣有2,100萬使用者的LINE，到底是怎麼開始發展的？LINE通訊軟體的原始開發者之一，同時也是今年新上任LINE共同執行長（Co-CEO）暨企業文化長（Chief WOW Officer）的慎重熩（Jungho Shin），今選在台灣舉辦首場海外媒體見面會，除了分享當初推出LINE的重要關鍵，更宣布未來3年內將加碼對台投資新台幣30億元，用於投資具有潛力的外部夥伴、加速新服務的拓展，並持續在台大舉招募人才。

慎重熩分享，2011年311日本東北大地震爆發時他正好在東京，親身體驗到所有電話線路都因為地震中斷、許多人聯繫不上親友的恐慌感，幸好部分網路還可使用，透過電腦還能對外聯絡，也因此發現大家最需要的就是無論何時都能與親友保持暢通的交流管道，這個事件也促使LINE加快腳步，在2011年6月正式發表。

短短幾年內LINE從單純的通訊軟體快速進化成強大的綜合生活平台，目前LINE除了在台灣、日本、泰國以及印尼等11個市場設有辦公室，更重視每個服務的「適地化」（Culturalization），而台灣因為市場成熟、對新科技服務的接受度最高，也率先成為多個創新服務的重要前哨站，像是連結台灣本地創作人才的「LINE原創市集」，自2014年推出至今已累積超過新台幣20億元的銷售成績，建立了豐富多產且健康的創作生態圈；台灣也是領導「LINE購物」發展的重要市場；而由台灣團隊一手打造的「LINE TODAY」，現在也更進一步擴展至印尼、泰國以及香港等地。