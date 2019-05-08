親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

淡北道路環評5：5平手 退回專案小組再審

首度曝光！郭台銘決定參選傳了這首詩給曾馨瑩

LINE的幕後推手就是他！共同執行長首度登台 宣布加碼30億投資

2019-05-08 17:28聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在台灣有2,100萬使用者的LINE，到底是怎麼開始發展的？LINE通訊軟體的原始開發者之一，同時也是今年新上任LINE共同執行長（Co-CEO）暨企業文化長（Chief WOW Officer）的慎重熩（Jungho Shin），今選在台灣舉辦首場海外媒體見面會，除了分享當初推出LINE的重要關鍵，更宣布未來3年內將加碼對台投資新台幣30億元，用於投資具有潛力的外部夥伴、加速新服務的拓展，並持續在台大舉招募人才。

慎重熩分享，2011年311日本東北大地震爆發時他正好在東京，親身體驗到所有電話線路都因為地震中斷、許多人聯繫不上親友的恐慌感，幸好部分網路還可使用，透過電腦還能對外聯絡，也因此發現大家最需要的就是無論何時都能與親友保持暢通的交流管道，這個事件也促使LINE加快腳步，在2011年6月正式發表。

短短幾年內LINE從單純的通訊軟體快速進化成強大的綜合生活平台，目前LINE除了在台灣、日本、泰國以及印尼等11個市場設有辦公室，更重視每個服務的「適地化」（Culturalization），而台灣因為市場成熟、對新科技服務的接受度最高，也率先成為多個創新服務的重要前哨站，像是連結台灣本地創作人才的「LINE原創市集」，自2014年推出至今已累積超過新台幣20億元的銷售成績，建立了豐富多產且健康的創作生態圈；台灣也是領導「LINE購物」發展的重要市場；而由台灣團隊一手打造的「LINE TODAY」，現在也更進一步擴展至印尼、泰國以及香港等地。

慎重熩今日也宣布，將針對台灣市場投入高達新台幣30億元資金，主要用於投資台灣具潛力的新創團隊或是進行企業併購；持續開發串連線上線下的生活服務、LINE Pay與LINE Bank金融科技，以及LINE MUSIC與LINE TV等數位內容，並重用在地人才，打造最適合台灣市場的服務。

LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩首度在台舉辦媒體見面會。圖／LINE台灣提供
LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩首度在台舉辦媒體見面會。圖／LINE台灣提供
分享
2019年2月LINE正式導入「社內分社」公司制度，為LINE下一階段的成長做準...
2019年2月LINE正式導入「社內分社」公司制度，為LINE下一階段的成長做準備。圖／LINE台灣提供
分享

LINE泰國印尼
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

華航推夏季優惠 台北飛夏威夷來回含稅2萬元有找、曼谷未稅5千起

2019-05-08 16:44

「77太和殿麻辣乳加」太猛！小7超級聯名7大名店賞超獵奇　網問：會有肉粽口味嗎

2019-05-08 17:20

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

遊澳門搶便宜看這裡 夏季旅展澳旅局和業者推超值優惠

2019-05-08 16:20

把米其林搬上火車！一次吃齊免排隊 環島之星首推「美食朝聖之旅」

2019-05-08 17:52

國文課本送審時間趕 朱宥勳：從0開始的我們沒時間抱怨

2019-05-08 17:50

暑假特惠團搶先開賣！夏季旅展5/17開跑 郵輪4千有找、天天抽機票

2019-05-08 17:44

Met Gala紅毯造型大亂鬥！珍妮佛羅培茲不只浮誇 身上行頭還近億元

2019-05-08 17:43

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

叫莉莉都這麼美嗎！莉莉蘿絲戴普秀香奈兒復古霸氣

2019-05-08 16:51

與謝霆鋒零距離接觸 《鋒味》新飲品飄港味

2019-05-08 16:48

就是要穿訂做西裝！dunhill帶著新版型要攻佔紳士們的衣櫃了

2019-05-08 16:44

把年度色「活珊瑚橘」穿上腳！韓女神Krystal秀私服穿搭

2019-05-08 16:40

出國或國旅搶便宜 2019台北國際觀光博覽會隨意挑

2019-05-08 16:36

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

Rexy恐龍快閃台北101！Coach打造期間限定店 每一款都好生火

2019-05-08 16:13

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

夏季旅展 華信航空推澎湖四天三夜2,999元起超低優惠

2019-05-08 15:57

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

一校挺一NPO 挺好「校園電競」為校園社會責任搭橋

2019-05-08 15:48

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

名指揮吳曜宇回台 詮釋柴可夫斯基

2019-05-08 15:38

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

台灣獨家優先上市！喬治傑生限量復刻項鍊 送媽媽最好

2019-05-08 15:25

華航夏季優惠 飛大阪5820元起、曼谷4611元起

2019-05-08 14:52

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

母親節大餐換換新口味！5家餐廳推限時活動

2019-05-08 14:15

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

積家豪邁宣布：鐘表保固8年！ 重點是還追溯既往

2019-05-08 11:16

星空聯盟連三年獲選Air Transport Awards最佳航空聯盟

2019-05-08 11:16

普悠瑪、太魯閣賣站票 鐵道學會：母親節是首要考驗

2019-05-08 11:04

學楊丞琳這樣穿連身裙去旅行 LV早春大秀機場時尚完全度假風

2019-05-08 10:52

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

搞怪男星的「多眼」妝 全靠33歲華裔人氣彩妝師花5小時打造

2019-05-08 08:54

在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場　祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39

「第二屆桂冠餐桌論談–好好說頓飯」拉近親子距離

2019-05-07 23:35

全民瘋跨界 泰山新品「焦糖仙草蜜爆米花」份量上市

2019-05-07 21:30

5個新手、老手都會犯的「化妝錯誤」 難怪妳越畫越老

2019-05-07 21:01

Stella McCartney台灣首店登場 人氣包款換上糖果色超甜美

2019-05-07 20:02
看更多

熱門文章

不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 09:52

長輩請看護 巴氏量表「卡關」

2019-05-07 23:16

南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-08 07:52

心酸誰人知？哪些生肖總是賺錢給別人花

2019-05-07 18:30

5個新手、老手都會犯的「化妝錯誤」 難怪妳越畫越老

2019-05-07 21:01

跟別人社交聊天時3件事千萬不要提 以免被討厭

2019-05-07 22:19

鋒面一波波 明天氣又不穩定

2019-05-08 08:29

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

2019-05-08 13:35

雙熱帶性低氣壓 吳德榮：是否成颱待觀察

2019-05-08 07:14

女兒羨慕同學很豐滿 小禎穿「深溝內衣」性感為她打強心針

2019-05-07 18:20

穿外套帶傘！今低溫19至22度 中部以北有雨

2019-05-08 05:23

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

一件塑身衣竟要60萬元 女子被罰直呼划不來

2019-05-07 17:56

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

每日星座運勢／金牛很有自己的主見 易有好運降臨

2019-05-08 00:00

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

外來「魚虎」稱霸龍鑾潭 原生魚銳減

2019-05-07 23:51

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

口腔白色條紋是什麼？ 醫師：小心有口腔癌機率

2019-05-07 20:33

今雨勢緩 周四五鋒面再南下影響

2019-05-08 07:19

只有4天！銀座級「金葉名氣餅」買1送1

2019-05-07 18:45

大自然是最好解藥！每天親近自然20分鐘壓力會大幅降低

2019-05-08 08:54

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

「捕鼠也牽涉動保？」捕鼠夾不能用引爭議

2019-05-08 10:08

全民瘋跨界 泰山新品「焦糖仙草蜜爆米花」份量上市

2019-05-07 21:30

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

影／等了7天…南安小熊野放畫面終於曝光

2019-05-08 10:56

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

大樂透第108044期頭獎摃龜

2019-05-07 22:34

在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場　祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top