「77太和殿麻辣乳加」太猛！小7超級聯名7大名店賞超獵奇 網問：會有肉粽口味嗎

2019-05-08 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商零食、飲料玩聯名是近來的主流趨勢，不僅聯名的陣仗日益龐大，口味也越來越驚奇。7－ELEVEN繼夜市小吃零食之後，今年首度舉辦「超級聯名7大名店賞」，攜手超過10家國內食品大廠，以夜間美食為主題，包括肯德基炸雞、拿坡里披薩、繼光香香雞、茶湯會、太和殿等全都變身為餅乾、飲品及糖果，共推出近20款商品，其中「77太和殿麻辣乳加」將麻辣鍋與巧克力的滋味結合，讓網友大呼「口味無極限」、「神奇到超想試試看」。

7－ELEVEN表示，近年消費者購買袋裝零食的3大考量分別為打卡話題性、商品特殊口味、外包裝顏值，晚上8點～11點為袋裝零食的銷售高峰，多半是買來當做宵夜享用。看準夜間美食魅力，7－ELEVEN再度將聯名層次拉高，把知名連鎖專賣店販售的人氣宵夜化身為零食，另外像是「CoCo壹番屋X樂事洋芋片」、「馬辣X可樂果」開賣兩周就熱銷超過25萬包。

網友推薦的宵夜美食排行榜中包括炸雞、披薩、鹽酥雞等，7－ELEVEN「超級聯名7大名店賞」系列商品鎖定夜間美食，肯德基炸雞首次登場，與樂事聯名推出「樂事上校煙燻烤雞味洋芋片」、「樂事大波浪上校煙燻BBQ味洋芋片」；拿坡里披薩則與卡迪那聯名，一次推出「卡迪那寶卡卡普羅旺斯烤雞口味」、「卡迪那洋芋片墨西哥嗆辣披薩口味」兩種口味；波的多找來繼光香香雞，推出「華元波的多洋芋片繼光香香雞風味」。

台灣知名手搖飲「茶湯會」也在列，推出「濃厚觀音拿鐵捲心酥」、「DR.Q翡翠檸檬蒟蒻」、「茶湯會水果茶凍飲」等系列商品；此外，宵夜時段少不了的麻辣火鍋，如果擔心吃鍋太豐盛或是臨時找不到地方吃鍋，「77太和殿麻辣乳加」、「孔雀香酥脆鼎王麻辣鍋」都可用來解饞。