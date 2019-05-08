把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



知名內衣品牌黛安芬發表春夏新品，邀請最近發行新專輯的女星邵雨薇擔任活動嘉賓。自覺不是「豐滿系」代表的她，認為胸型好看最重要，在現場除了展演黛安芬主打的升級版「花漾水感動」新品之外，還分享不少穿內衣的糗事和挑選內衣的堅持。

邵雨薇透露，自己因為是家中次女的關係，小時候從媽媽那接收到的內衣正確知識比起姊姊來說少很多，相關細節都是靠自己查資料或是去買內衣的時候店員告訴她的，以前也不清楚其實內衣平均6-9個月就應該換新的，「我曾經因為同一件內衣穿太久，連背後的扣帶都變成花邊狀了。」不過後來變成內衣控的她，對內衣也有自己的堅持，首先就是一定要購買成套，「我滿常穿著內衣照鏡子，如果不是穿整套我會覺得很奇怪，顏色和材質都要是一套的才行。」

而色系和款式方面，邵雨薇偏愛黑色、無痕款，「因為我也不走性感路線，除非是衣服有特殊的剪裁會露出內衣，我才會特別挑有設計細節的。」自己喜歡素一點的款式，那如果男友喜歡卡通內褲呢？「我ok耶！因為我自己其實也滿喜歡的，也有買過這種款式。」曾經有因為工作和夏天的穿搭需求嘗試過丁字褲和無肩帶平口內衣，邵雨薇自曝非常不習慣，「我穿無肩帶的內衣出門結果它一直往下滑，我得不斷跑廁所去調整。」不過還好沒有因此曝光過。

黛安芬本季將標誌性的人氣商品水感動系列再升級，打造「花漾水感動」系列，主打三階段美胸拉提、獨家輕盈50%水波襯墊特色，這與邵雨薇對內衣功效的需求剛好不謀而合，「因為我太瘦了，本來就不是屬於豐滿的那型，集中、胸型好看比較重要。」平時她也會透過按摩胸部、選對適合自己的內衣來打造美好的胸型。