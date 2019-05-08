免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台 特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自香港的知名茶餐廳「太興茶餐廳」，將於5月10日正式登台，首店設於微風台北車站2樓美食街，提供經典的冰鎮奶茶、自家製菠蘿包、特搜叉燒等招牌料理。為慶祝開幕，指定2日的前100名入店消費者，皆可免費獲得「太興蛋撻」1顆。

創業於1989年的太興茶餐廳，從港式燒味快餐店起家，目前旗下已有9個品牌、超過185間餐廳，為香港茶餐廳的代表性品牌之一，其中太興茶餐廳在大中華區就有近110間分店。本次來台，乃是由藝人阿緯所創立的緯豆餐飲與太興集團攜手合作的成果。首間店面共70坪，設有98席座位，並透過仿霓虹燈、馬賽克磚等元素，帶來兼具復古與流行的香港用餐氛圍。

太興招牌菜中，「特搜叉燒」使用油脂與瘦肉比例均衡的「梅肉」為主角，依循古法製作而成，在香港曾創下單日銷售達1.2萬份的佳績，在台售價每份319元。「冰鎮奶茶」則是使用5種斯里蘭卡茶葉，搭配全脂淡奶調製而成。尤其將奶茶放入裝有冰粒的碗中，達到冰鎮而不會被稀釋的效果，也是太興首創的手法，每杯售價78元。

除此之外，太興也提供太興切雞、桶子油雞、滿燻燒鵝、五星級燒肉等多款港式臘味，售價約298～368元起；若是喜愛品嚐甜食的民眾，也有粗粒花生醬厚多士、自家製菠蘿包、太興蛋塔等小點可以選擇。茶餐廳常見的湯粉麵類主食，也約有近20款可供點購，售價約158～280元。