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免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自香港的知名茶餐廳「太興茶餐廳」，將於5月10日正式登台，首店設於微風台北車站2樓美食街，提供經典的冰鎮奶茶、自家製菠蘿包、特搜叉燒等招牌料理。為慶祝開幕，指定2日的前100名入店消費者，皆可免費獲得「太興蛋撻」1顆。

創業於1989年的太興茶餐廳，從港式燒味快餐店起家，目前旗下已有9個品牌、超過185間餐廳，為香港茶餐廳的代表性品牌之一，其中太興茶餐廳在大中華區就有近110間分店。本次來台，乃是由藝人阿緯所創立的緯豆餐飲與太興集團攜手合作的成果。首間店面共70坪，設有98席座位，並透過仿霓虹燈、馬賽克磚等元素，帶來兼具復古與流行的香港用餐氛圍。

太興招牌菜中，「特搜叉燒」使用油脂與瘦肉比例均衡的「梅肉」為主角，依循古法製作而成，在香港曾創下單日銷售達1.2萬份的佳績，在台售價每份319元。「冰鎮奶茶」則是使用5種斯里蘭卡茶葉，搭配全脂淡奶調製而成。尤其將奶茶放入裝有冰粒的碗中，達到冰鎮而不會被稀釋的效果，也是太興首創的手法，每杯售價78元。

除此之外，太興也提供太興切雞、桶子油雞、滿燻燒鵝、五星級燒肉等多款港式臘味，售價約298～368元起；若是喜愛品嚐甜食的民眾，也有粗粒花生醬厚多士、自家製菠蘿包、太興蛋塔等小點可以選擇。茶餐廳常見的湯粉麵類主食，也約有近20款可供點購，售價約158～280元。

為慶祝開幕，試營運的5月9日與正式開幕的5月10日，前100名排隊入店消費者，都可以免費獲得價值35元的太興蛋撻1顆。

5月9日、10日的前100名入場消費者，可免費獲得太興蛋撻1顆。記者陳睿中／攝影
5月9日、10日的前100名入場消費者，可免費獲得太興蛋撻1顆。記者陳睿中／攝影
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太興透過仿霓虹燈、馬賽克磚等元素，為店內帶來港式用餐氛圍。記者陳睿中／攝影
太興透過仿霓虹燈、馬賽克磚等元素，為店內帶來港式用餐氛圍。記者陳睿中／攝影
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太興茶餐廳約70坪，設有98個座位。記者陳睿中／攝影
太興茶餐廳約70坪，設有98個座位。記者陳睿中／攝影
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喜愛品嚐甜食的民眾，也有粗粒花生醬厚多士、自家製菠蘿包、太興蛋塔等多款小點可以選...
喜愛品嚐甜食的民眾，也有粗粒花生醬厚多士、自家製菠蘿包、太興蛋塔等多款小點可以選擇。記者陳睿中／攝影
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桶子油雞（下牌帶腿），每份318元。記者陳睿中／攝影
桶子油雞（下牌帶腿），每份318元。記者陳睿中／攝影
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在香港曾創下單日1.2萬份銷售佳績的特搜叉燒，每份318元。記者陳睿中／攝影
在香港曾創下單日1.2萬份銷售佳績的特搜叉燒，每份318元。記者陳睿中／攝影
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滿燻燒鵝（下牌帶腿），每份398元。記者陳睿中／攝影
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粗粒花生醬後多士，每份98元。記者陳睿中／攝影
粗粒花生醬後多士，每份98元。記者陳睿中／攝影
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由太興首創的冰鎮奶茶，每杯78元。記者陳睿中／攝影
由太興首創的冰鎮奶茶，每杯78元。記者陳睿中／攝影
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店內供應有太興切雞、桶子油雞、滿燻燒鵝等多款港式臘味。記者陳睿中／攝影
店內供應有太興切雞、桶子油雞、滿燻燒鵝等多款港式臘味。記者陳睿中／攝影
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香港奶茶台北車站
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