與謝霆鋒零距離接觸 《鋒味》新飲品飄港味

2019-05-08 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



喜愛謝霆鋒的粉絲有福了！型男主廚謝霆鋒Chef Nic先前推出自創品牌《鋒味》大受好評，此次再度聯手7-ELEVEN合作，獨家推出「鋒味曲奇」與台灣限定飲品「港式奶茶、港式鴛鴦」，搶攻下午茶市場。

新品限定版「鋒味曲奇」以新鮮奶油為食材，強調無添加香料、色素，設計時以味覺「甜、酸、苦、辣」為靈感，加入在地食材製作，提供台南柴燒黑糖、屏東香檸、花蓮山苦瓜和宜蘭魔鬼椒4種口味選擇。謝霆鋒分享，個人最愛宜蘭魔鬼椒曲奇，與市售餅乾辣度不同，嚴選魔鬼椒與雞心椒入饌，初嘗餅乾特有香氣繚繞口中，咀嚼後香辣滋味蔓延舌尖，讓人愈吃愈帶勁。

迎接夏季到來，新上市「港式奶茶」混合兩種茶葉製作，同時兼顧茶葉風味與牛奶香氣，滑順滋味令人難忘；而「港式鴛鴦」為香港道地飲品，以特殊比例混合咖啡與茶香，苦中帶甜是款大人系飲品。說起2款新飲品研發過程，謝霆鋒笑著說，「真的太不容易了！」香港家庭都有吃飲茶習慣，而港式奶茶可說是每餐必備，他強調港式奶茶著重喝「茶」，與市售奶茶喝「奶」不同，也就是茶、奶「比例」精準拿捏，會直接影響口中風味。