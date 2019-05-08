就是要穿訂做西裝！dunhill帶著新版型要攻佔紳士們的衣櫃了

2019-05-08 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



訂做西裝是多數講究穿搭男性的終極目標之一，而秉持著傳統英國風範的dunhill則在今年量身訂製服務當中，推出了全新版型，就是要讓人帥度加倍。經典的Gieves & Hawkes也在5月中旬，在包括台灣之內的亞洲地區，舉辦首次高級全手工訂製巡迴活動，讓人不必遠行，也能享有和英國紳士同樣服務。

量身訂製服務，一直都是dunhill引以為傲的部分，光是用來做各類服飾布料就提供了超過300種不同的選擇，而且最重要的版型，也會隨著時代進化。最新的The Mayfair系列，就有著短款夾克上衣、修長翻領、窄袖和錐型長褲設計；搭配略顯結構式的肩部設計，相較於品牌其他著名的版型，可以感受到略為合身的現代輪廓。作為從成衣系列的延伸，The Mayfair系列解構了傳統英倫風格，並融入不同版型的優點，型塑出屬於現代感的商務西服的外觀。同樣製作週期需6到8週方可完成，並提供2至3次的「試衣」，藉以創造出個人丰采。