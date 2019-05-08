把年度色「活珊瑚橘」穿上腳！韓女神Krystal秀私服穿搭
全球色彩權威機構 Pantone每年公布的代表色，深深影響著設計及時尚產業，也成為眾家業者創意發想及跨界合作的靈感來源，今年2019年的代表色為「活珊瑚橘」，許多運動品牌也選在春夏時分，紛紛推出相對應的繽紛活力色調新鞋。
Pantone年度色「活珊瑚橘」取自天然珊瑚礁的自然色彩，象徵鼓勵現代人在數位環繞的生活中更該拋下虛擬科技的束縛，在不斷變動與躁動的環境下投向大自然，以溫暖正向的態度面對生活。
PUMA日前推出專為新世代女性所打造的 PUMA Nova X Pantone 漾彩美鞋，將 90 年代復古鞋型與現代色彩相互融合，以復刻鞋底打造亮眼外型，此外也推出純白鞋面搭配活珊瑚橘色塊鞋跟拼接色款，鞋舌印上「Color of the Year 2019」Pantone 標誌以呼應此番聯名主題。新品將於5月9日於 PUMA 指定門市販售，同步也推出活珊瑚橘、純黑、純白三款 PUMA X Pantone 仲夏珊瑚海聯名系列短 T。
而美國百年歷史的Keds，以最經典的鞋款「小白鞋」為出發，推出一系列春夏新品，其中今年Pantone流行色彩也不缺席，像是「亮麗珊瑚橘」、「清涼薄荷綠」、「質感淡粉紫」等三款彩色版小白鞋；而韓國女神Krystal也示範私服穿搭，大秀「韓版春櫻粉鞋款」，在小白鞋的鞋內妝點滿滿的粉嫩春櫻，並附贈櫻花粉色鞋帶，另外還有透過星光水鑽點綴、珠光變色等設計的新鞋款。
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