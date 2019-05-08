華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



坐擁雙鐵共構的GLORIA OUTLETS華泰名品城三期全區今日正式開幕，全區285個品牌中，坐擁超過60個在台獨家outlet品牌，打出全區品牌最低2折起相當誘人。三期新增品牌中，又以全台唯一的Burberry人氣最高，從5月6日試營運以來，店外排隊人潮每天從開門排隊到打烊；Bottega Veneta最經典的編織皮夾outlet價直接打對折；小資女愛牌則有CHARLES & KEITH可選，獨家包款outlet價千元有找，根本讓人入店就想掃貨。

華泰名品城獨家品牌超過半數是精品，除了精品outlet店王GUCCI外，Burberry與Bottega Veneta（BV）的加入又為獨家精品陣容大大助陣。華泰名品城總經理梁曙凡表示，Burberry試營運那兩天，每天排隊人潮從早上排到晚上九點打烊。

記者實際入店看outlet價，以Burberry來說，經典風衣是入店者必試穿的第一目標，卡其色風衣原價2萬6,000元，7折後1萬8,200元；黑色款風衣原價2萬8,500元，7折後1萬9,950元。黑色拼貼格紋手提包原價5萬5,000元，7折後3萬8,500元。

接著進到Bottega Veneta，打出全店全面3折起，最經典的編織皮夾，迷人的灰藍色與深藍色，outlet價1萬4,000元，跟原價相比直接打對折。時髦的鉚丁方包outlet價4萬500元，約是原價的6～7折。且BV在母親節期間，即日起至5月12日前推出全店滿4萬再享9.5折、滿8萬再享9折。