Rexy恐龍快閃台北101！Coach打造期間限定店 每一款都好生火

2019-05-08 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自從2015年出現在Coach的系列服飾、配件上之後，造型逗趣的Rexy恐龍就成為了品牌的最佳吸「金」利器。每一季都會出現在包款或服裝上，讓粉絲以尋寶的心情，來發現Rexy隱藏在何處。不過，今年Coach決心要讓Rexy恐龍讓更多消費者認識，因此推出了限量系列，從即日起到5月19日到台北101，還能看到品牌特別打造的獨家快閃店。

有別過去的Rexy恐龍單品，Coach首度以完整的迷你系列來呈現這最強吉祥物的特色，推出包含服飾、包款、毛帽、圍巾和鞋款、吊飾等。跳脫既定男、女性別框架而打造出來的中性風格，因此不論是鞋款還是服飾，都備有不同尺寸，讓粉絲們來選購，要搭配成情侶裝或是母女裝都不成問題。而且和早春的Rexy相比，這個迷你系列更帶有街頭流行感，並以白、黑、綠以及紅色，貫穿全系列，容易搭配原有的服飾，來營造亮點。包括了Selena Gomez、Michael B. Jordan都是Rexy的粉絲，而這系列也僅在全球8個國家限定推出。