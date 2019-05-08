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獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

在網路流傳多年的一隻「鞋子圖」，近來透過社群網路轉貼，又引起網友熱議，有人認為這隻鞋子鞋面是粉紅色、鞋帶為白色，也有人認為鞋子是灰色、鞋帶是藍綠色，到底為什麼會看到不同顏色的鞋子？台灣應用心理學會理事長蔡宇哲今天引用一張「草莓」的照片，來解釋對於顏色的不同認知，是因為大腦是否對於背景光源補色，並發表於其臉書粉絲專頁「哇塞心理學」。

蔡宇哲接受專訪說，知覺心理學家Akiyoshi Kitaoka於於2017年在twitter發表一張帶有藍色濾鏡的草莓圖，實際上那盤草莓的顏色是灰黑色，但大部分人都覺得圖中的草莓是紅色的；這是因為我們平常看見的草莓，是在白色光源下所看而呈現紅色，因此大腦對草莓的認知就是紅色，這也就是所謂的「色彩恆常性」；而在背景光源下，大腦有時會自動「腦補」，把眼睛所看見的物體，演算成我們平常認識的物體顏色，所以圖中的草莓，看起來就是紅色的。

近來熱議的鞋子到底是什麼顏色？蔡宇哲說，由於事前不曉得鞋子顏色，因此每個人在沒有預設立場情況下，大腦會自動看見或忽略光源顏色，以至於有些人的大腦會自動過濾背景光，看見粉紅色鞋面、白色鞋帶的鞋子，有些人的大腦則會受背景光源影響，而看見灰色鞋面、藍綠色鞋帶的鞋子，但也有網友看到的是其他顏色，「這其實與網路文章的左腦、右腦毫無關聯，而是大腦演算的關係」。

至於鞋子真正的顏色，蔡宇哲表示，若上網搜尋「vans, 粉紅」這兩個關鍵字，就可以看到這隻鞋的正常顏色，一旦看到鞋子正常顏色後，再回來看受到光源影響那張圖，就都會看成粉紅色。

心理學家蔡宇哲引用一張草莓圖，解釋顏色恆常性。圖／翻攝臉書「哇噻心理學」
心理學家蔡宇哲引用一張草莓圖，解釋顏色恆常性。圖／翻攝臉書「哇噻心理學」
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心理學家蔡宇哲說，看到不一樣顏色的鞋子，是因為大腦是否看見或忽略圖片光源而進行補...
心理學家蔡宇哲說，看到不一樣顏色的鞋子，是因為大腦是否看見或忽略圖片光源而進行補色。圖／翻攝網路
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