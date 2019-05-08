戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



世界球后戴資穎竟然變身時尚潮模？VICTOR勝利體育去年推出以「小戴」為設計靈感的Crown Collection服飾廣受好評，今年再進化推出第二代系列單品，邀來小戴親身演繹動靜皆宜的運動時尚，此外，品牌還將成立快閃店限時進駐台北101，消費滿額還可加價購「小戴」造型扭蛋，而戴資穎日前也在私人社群po出「腹肌款」的扭蛋樂高公仔，讓不少粉絲大喊「可愛想買！」。

VICTOR致力研發羽球拍、球鞋、服飾及羽球相關器材，已歷經超過50年耕耘與突破，除了長期贊助「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維等球星，更是馬來西亞、丹麥羽球國家隊指定合作夥伴。

今年推出進化版的第二代Crown Collection ，除延續前代設計概念、並提升MIT製程工藝，Crown Collection 2019系列巧妙地加入了時尚細節，大量運用經典幾何線條，呈現出趣味的潮流時尚感。主視覺色系以波特酒紅、靛藍色搭配不同的純白單品表現多層次感，並加入網點幾何線條帶出活潑氣息。經典的羽球背心、短褲與外套等，也在全新的剪裁與設計手法下創造出復古運動時髦感。

而為慶祝新系列上市，VICTOR也將首次快閃店選在台北101，自5月14日起，舉辦限期17天的Crown Collection快閃概念店，除新款系列商品，還會將羽球場搬進百貨商場，現場更增設大型羽球道具供民眾拍照、打卡。