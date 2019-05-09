擁有完美細長腿，瑞莎用「跳芭蕾」練成

2019-05-09 16:30 聯合新聞網 聯合數位文創



「俄羅斯第一天鵝」 伊蓮娜•歌勒妮高娃攜手聖彼得堡芭蕾舞團 ，今年八月將再度來臺演出。芭蕾舞者經過多年的紮實訓練，練出完美的肌肉線條，跳著柔美的優雅舞姿，同時展現力與美的曼妙身段，令人羨慕不已。

曾是烏克蘭隊韻律體操隊選手的藝人瑞莎，先前在訓練體操時，都是用芭蕾熱身，現在也有在進行芭蕾舞的教學。她提到，有學芭蕾的人，腳都會比較直、比較長，現場她除了親自示範幾款入門芭蕾舞姿，讓大家在家就可以輕鬆跟著做，也體驗了另一種運用芭蕾舞蹈元素結合皮拉提斯的體能運動─Barre，兩種不同程度的訓練，除了可以讓身體部位更緊實，還可以練習如芭蕾舞者般的優雅姿態。

瑞莎親自示範芭蕾舞步，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

來自芭蕾相當盛行的烏克蘭，瑞莎從三歲開始，幾乎每個周末都會和家人一起看芭蕾表演，而這次來台演出的俄羅斯聖彼得堡芭蕾舞團，也不定期會到烏克蘭演出，瑞莎提到，當時提前一、兩個月就必須趕緊買票，不然會買不到，可說是相當搶手。而其中芭蕾舞碼的經典－《天鵝湖》，更是瑞莎相當喜愛表演之一，看過的次數不下100次，雖然是相同的故事，但在不同的時間點，由不同的舞團、演員所演繹，每次觀看都帶給她截然不同的感受。

瑞莎跟著老師體驗運用芭蕾舞蹈元素的體能運動─Barre，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

芭蕾對於瑞莎，就是一場美麗至極的盛宴，加上自身對芭蕾的熟悉，從對話中可以感受到瑞莎對芭蕾是真心熱愛。2017年伊蓮娜與聖彼得堡芭蕾舞團來台演出時，瑞莎就已帶著深愛的外婆一同觀賞，當時的經驗，如今仍是瑞莎難以忘懷的珍貴回憶。問到今年是否會再去觀賞聖彼得堡芭蕾舞團的演出，瑞莎對本次首次登台的舞碼《舞姬》相當有興趣，當然也不會錯過最愛的《天鵝湖》，希望可以帶著自己的學生一起去，讓他們好好欣賞專業芭蕾舞者優雅的舉手投足，一同體驗國際級的盛大演出。

非常喜歡芭蕾的瑞莎，《伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團》這次來台的演出也不會錯過，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

【伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團】

柴可夫斯基經典鉅作《天鵝湖》

芭蕾舞史上最難舞劇《舞姬》

※台北場

演出時間｜2019年8月1日~8月4日

演出地點｜臺北國家戲劇院

※台中場

演出時間｜2019年8月9日~8月11日

演出地點｜臺中國家歌劇院 大劇院