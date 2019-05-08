一校挺一NPO 挺好「校園電競」為校園社會責任搭橋

2019-05-08 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



企業社會責任（CSR）與校園社會責任（USR）可以怎麼結合？Network（社會網絡公司）創辦人張幼霖與高雄大學、嘉義大學、靜宜大學與育達科技大學師生，共同發起「一校挺一NPO」，透過「挺好Campus」—挺好校園社群商務競賽，幫助非營利組織（NPO）永續發展。

張幼霖指出，「一校挺一NPO」是藉由NPO Channel的買就捐機制（消費者購買同學行銷的友善商品、平台就捐款營業額的5%給指定的非營利組織），將協銷友善商品、捐助NPO變為實踐USR的手段。

為了讓參與的同學更了解社會的脈動，課程安排與NPO、友善商家參訪。例如，高雄大學師生就前往堅持日曬、手工製關廟麵的合進製麵廠參訪。合進製麵廠堅持工廠製作，是為了讓在地人可以有更好的工作機會，也藉此讓傳統的飲食智慧可以保留下來，每天依照日曬、氣候狀況決定是否要曬麵，乍聽之下很沒有經營效率，但卻是一股對環境敬畏的心。

嘉義大學師生則前往晨光智能中心參訪，也有學校安排到食物銀行學習，看到大批的食物集結，同學們難掩驚訝，原來社會上有愛心，或是過多生產出來的食物有這麼多。透過幫食物貼標籤、給一個身分證，又可以讓這些食物送到有需要的人手上。

2019年的社群公益電競共有高雄大學、嘉義大學、靜宜大學與育達科技大學參加，各自選定捐助的NPO為世界和平會、雙福基金會、運動神經元疾病病友協會／漸凍人協會以及台灣展翅協會。