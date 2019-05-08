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一校挺一NPO 挺好「校園電競」為校園社會責任搭橋

2019-05-08 15:48聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

企業社會責任（CSR）與校園社會責任（USR）可以怎麼結合？Network（社會網絡公司）創辦人張幼霖與高雄大學、嘉義大學、靜宜大學與育達科技大學師生，共同發起「一校挺一NPO」，透過「挺好Campus」—挺好校園社群商務競賽，幫助非營利組織（NPO）永續發展。

張幼霖指出，「一校挺一NPO」是藉由NPO Channel的買就捐機制（消費者購買同學行銷的友善商品、平台就捐款營業額的5%給指定的非營利組織），將協銷友善商品、捐助NPO變為實踐USR的手段。

為了讓參與的同學更了解社會的脈動，課程安排與NPO、友善商家參訪。例如，高雄大學師生就前往堅持日曬、手工製關廟麵的合進製麵廠參訪。合進製麵廠堅持工廠製作，是為了讓在地人可以有更好的工作機會，也藉此讓傳統的飲食智慧可以保留下來，每天依照日曬、氣候狀況決定是否要曬麵，乍聽之下很沒有經營效率，但卻是一股對環境敬畏的心。

嘉義大學師生則前往晨光智能中心參訪，也有學校安排到食物銀行學習，看到大批的食物集結，同學們難掩驚訝，原來社會上有愛心，或是過多生產出來的食物有這麼多。透過幫食物貼標籤、給一個身分證，又可以讓這些食物送到有需要的人手上。

2019年的社群公益電競共有高雄大學、嘉義大學、靜宜大學與育達科技大學參加，各自選定捐助的NPO為世界和平會、雙福基金會、運動神經元疾病病友協會／漸凍人協會以及台灣展翅協會。

母親節就要到了，如果你還沒有選好母親節禮物，不妨上「NPO Channe 購物」電商平台（網址為： https://twbuy.npochannel.net/index.php ）選購友善環境商家的商品，透過購物兼顧社會永續發展。

漸凍人協會理事長林詠沂至靜宜大學以「永不放棄」為題跟學生分享人生哲學。圖／靜宜大...
漸凍人協會理事長林詠沂至靜宜大學以「永不放棄」為題跟學生分享人生哲學。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學師生參訪食物銀行。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學師生參訪食物銀行。圖／靜宜大學提供
靜宜大學師生參訪食物銀行。圖／靜宜大學提供
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高雄大學師生至合進製麵廠參訪。圖／高雄大學提供
高雄大學師生至合進製麵廠參訪。圖／高雄大學提供
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高雄大學同學在食物銀行體驗幫食物貼標籤。圖／高雄大學提供
高雄大學同學在食物銀行體驗幫食物貼標籤。圖／高雄大學提供
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嘉義大學師生至晨光智能中心參訪。圖／嘉義大學提供
嘉義大學師生至晨光智能中心參訪。圖／嘉義大學提供
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義大靜宜大學母親節
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