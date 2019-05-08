根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣 化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



被稱為日本雜誌天然系第一名模的梨花，已經46歲的她，臉上看不出歲月痕跡，即使只畫淡妝，梨花依然氣色紅潤且自然迷人，受到不少亞洲粉絲追隨。梨花常在IG分享自己的旅遊與工作、生活，也常見她分享自己的彩妝、保養品，到底46歲的梨花，如何畫出25歲的輕透妝容，原來都是靠這些秘密武器。

看看梨花在IG上分享自己的彩妝品，發現她彩妝品用得不多，但卻是用得恰到好處，不過度使用彩妝，其中日本當紅彩妝品牌Celvoke，就是她的最愛。

Celvoke能成為梨花的最愛，最重要的原因，就是Celvoke是專門針對亞洲人肌膚所調配的色調，與針對亞洲的氣候，生產出最適合亞洲人的彩妝品。

對於梨花來說，長期奔波於旅行與工作，常需要補妝，因此彩妝更要強調不脫妝，還能一物多用，甚至簡單的彩妝品，就能讓梨花保持臉上彩妝的完整度，還能依然輕透自然，展現出女性最自然美麗的一面。

就從梨花的IG來發現，到底第一名模梨花，都喜歡用哪些Celvoke彩妝必備單品吧！

玩色煥彩彩妝霜02／一物多用，上妝超容易

屬於金屬南瓜色光澤的Celvoke玩色煥彩彩妝霜02，一上市就造成搶購，連梨花都在IG上推薦超好用。

這款彩妝霜質地濕潤柔軟，相當好上妝的必備神器，可以把這款玩色煥彩彩妝霜當成眼影、頰彩、唇彩來使用，上妝只要用指腹輕輕拍點就能很美，難怪梨花的化妝包少不了它，帶一盒就能隨時補妝。

玩色晶漾唇蜜05／自然輕透的唇色感

Celvoke玩色晶漾唇蜜有94％以上的天然成分，富含植物萃取的向日葵、橄欖油，來滋潤雙唇，補擦唇膏時，顯色才能更飽和。玩色晶漾唇蜜05有著扁平的刷頭，讓梨花可以輕鬆貼合雙唇，使用上更輕鬆地讓自己發光與著色。

玩色深邃眼線液C04／持久型，高度防水