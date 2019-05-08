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想要！黑桃心的金屬旋釦側背包太可愛 Kate Spade香港發表夏日新款

2019-05-08 15:37聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

紐約輕奢品牌Kate Spade於香港中環發表夏季系列，以夏日繽紛的花卉印花和狂放的桃紅、薰衣草紫等豔麗色彩，在香港陰鬱的雨天裡，勾勒甜美輕快的意象；黑桃心金屬旋釦Nicola側背小包，是最搶眼的單品，推出撞色設計，輪廓也是當前流行風格，編織鏤空的水桶包，則洋溢夏季度假風的愉悅。

Kate Spade選在香港以藝廊密集度聞名的H Queens建築發表夏日系列，現場布置了牡丹、桔梗等季節花卉，邀請中、港網紅參與這場小型發表，以輕鬆、抒放的夏季小旅行氛圍緊扣主題，這是品牌創意總監Nicola Glass接手後的第二季度作品，她運用樂觀、柔美的精神詮釋夏日新品，以《怪奇物語》的Sadie Sink等三位女演員拍攝形象廣告，由攝影師Tim Walker掌鏡；大陸則是由品牌大使演員孫怡展現甜美的品牌調性，為自信獨立的當代年輕女孩增加柔和、俏麗的女人味。

Nicola Glass從簡單純粹的思維出發，以品牌的經典黑桃心標誌做變化，在包款結構、表面裝飾更新，例如將黑桃心作為立體旋釦，帶來使用上的趣味，或是以黑桃心作為鏤空編織提包的線條，色彩以莓紅、桃紅、墨綠、草綠等撞色或諧色來表現，而其中的撞色款，是因為設計師Nicola有個無話不談的雙胞胎妹妹，因此在以Nicola命名的包款上，都有黑桃心的撞色旋釦設計，用來訴說姊妹感情的緊密。

此外，當季也推出全新的麂皮系列，以深莓果、午夜藍、焦糖棕色為主，未來也將延續此一輪廓，陸續發表新色。而相較本季包款顏色，服裝則顯得更加繽紛狂野，像夏日恣意浸潤在陽光下的蔓生植物，用印花、多色的表現，和包款搭配出色彩斑斕的層次感。

品牌大使孫怡演繹2019夏季繽紛服裝、黑桃心金屬旋釦撞色Nicola手袋。圖／取...
品牌大使孫怡演繹2019夏季繽紛服裝、黑桃心金屬旋釦撞色Nicola手袋。圖／取自微博
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2019夏季有許多以鸚鵡為形貌的繽紛包款。圖／Kate Spade提供
2019夏季有許多以鸚鵡為形貌的繽紛包款。圖／Kate Spade提供
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黑桃心金屬旋釦撞色Nicola手袋，是夏日搶眼新品。圖／Kate Spade提供
黑桃心金屬旋釦撞色Nicola手袋，是夏日搶眼新品。圖／Kate Spade提供
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Kate Spade發表的全新夏日系列以服裝和包款搭出色彩豐富的層次。記者楊詩涵...
Kate Spade發表的全新夏日系列以服裝和包款搭出色彩豐富的層次。記者楊詩涵／攝影
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Kate Spade夏日形象廣告由《怪奇物語》的Sadie Sink等三位女演員...
Kate Spade夏日形象廣告由《怪奇物語》的Sadie Sink等三位女演員詮釋。圖／Kate Spade提供
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2019夏季全新推出的麂皮水桶包。圖／Kate Spade提供
2019夏季全新推出的麂皮水桶包。圖／Kate Spade提供
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Kate Spade發表的全新夏日系列服裝用色相當花俏。記者楊詩涵／攝影
Kate Spade發表的全新夏日系列服裝用色相當花俏。記者楊詩涵／攝影
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Kate Spade選在香港中環H Queens建築中的Ecriture餐廳空間...
Kate Spade選在香港中環H Queens建築中的Ecriture餐廳空間發表夏日系列。記者楊詩涵／攝影
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藤編小提包與絲巾搭出夏天輕盈的風格。圖／Kate Spade提供
藤編小提包與絲巾搭出夏天輕盈的風格。圖／Kate Spade提供
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Kate Spade選在香港中環發表全新夏日系列。記者楊詩涵／攝影
Kate Spade選在香港中環發表全新夏日系列。記者楊詩涵／攝影
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今年夏天不能缺少綠色包款，這是以黑桃心作為線條結構的鏤空編織手袋。圖／Kate ...
今年夏天不能缺少綠色包款，這是以黑桃心作為線條結構的鏤空編織手袋。圖／Kate Spade提供
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