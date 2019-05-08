名指揮吳曜宇回台 詮釋柴可夫斯基

2019-05-08 15:38 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



活躍在歐洲音樂界的台灣指揮家吳曜宇(中)回台，與台北愛樂青年管弦樂團共同演出柴可夫斯基第五號交響曲。(photo by 張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook 旅歐名指揮家吳曜宇回台！活躍於歐洲音樂界的台灣指揮家吳曜宇，將與台北愛樂青年管弦樂團於13日共同演出柴可夫斯基第五號交響曲，同時也邀請在台北國際大師藝術節中獲得首獎的鋼琴家王文升獨奏柴可夫斯基的鋼琴協奏曲。

主辦單位指出，吳曜宇曾在2013年榮獲法國貝桑頌國際青年指揮大賽首獎，他是繼1988年國家交響樂團音樂總監呂紹嘉之後，第二位獲獎的台灣人，外國媒體曾盛讚他「用優雅的手勢鼓舞了樂團的熱情」。

吳曜宇8日在記者會中表示，他過去就接觸過不少台灣的青年管絃樂團，而日前與台北愛樂青年管弦樂團排練時，樂團的初次表現就超乎他的想像，也讓他相當期待屆時演出的成果。

而說到要演奏的柴可夫斯基第五號交響曲，他指出，這首曲子描述人與命運的抗爭，但最後是誰勝出，曲中並沒有明言，這就是為何每個指揮家帶來的表現成果都不同，也讓他不斷在排練中思考這個問題，最後他認為人一定會戰勝命運，而為強調此點，他將嘗試用不同於以往的指揮方式來詮釋這首曲子，請觀眾拭目以待。

除了第五號交響曲外，音樂會上也將邀請曾在第二屆台北國際大師藝術節中獲得「超級新星首獎」的馬來西亞鋼琴家王文升，獨奏柴可夫斯基的第一號鋼琴協奏曲。主辦單位表示，這首曲子突破創作當時俄國傳統協奏曲的窠臼，透過絢爛技巧融合民族風格，成為協奏曲中的名作，更成為鋼琴家挑戰自己的門檻。而王文升將帶來的精彩表演，到時必使音樂會更有可觀。

【更多精采內容，詳見 】