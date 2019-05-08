香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



香草航空台北飛大阪在5月7日執行最後一次飛行任務。圖／摘自香草航空粉絲專頁 分享 facebook

受到不少台灣旅客喜愛的日本廉價航空香草航空，即將在今年10月26日停飛，目前部分航線陸續併入樂桃航空，進行階段性整合。首條併入樂桃航線是台北飛往大阪航線，已在5月7日完成最後飛行，香草航空也在粉絲專頁po文，不少網友在底下留言表白「最喜歡香草」、「第一次搭的廉航就是香草」。

日本航空集團全日空控股底下2家低成本航空樂桃航空、香草航空，預計今年進行整合營運，香草航空預計在10月26日終止營運。其他航線則是採取階段性整合，像是台北飛大阪、沖繩，最後在10月26日停飛的是台北飛東京、台北飛福岡等航線。

香草航空台北飛大阪航線結束最後飛行任務後，香草航空也在粉絲專頁PO文告別，感謝乘客在這段時間一同創造許多甜美回憶，並提到香草航空和樂桃航空正穩定的朝統合的目標邁進，希望大家未來繼續支持樂桃航空。

該則po文底下立刻吸引不少網友留言，有不少網友表白「喜歡香草航空」，也有人提到「第一次搭的廉價航空就是香草，服務與託運方式都很棒」、「謝謝香草，所有LCC我最喜歡香草了！」、「廉航只搭你們！最愛買香草的紀念筆！」。