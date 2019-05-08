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超萌小爪水獺寶寶抓魚學游泳 母親節前亮相

2019-05-08 13:59聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市動物園新生小爪水獺寶寶們趕在母親節前來到戶外活動場與大家見面囉！媽媽「NINA」的第五胎是兩男兩女，總共四隻健康活潑的小爪水獺寶寶，精力旺盛的牠們已經可以在活動場的大水池裡游泳玩耍，幸好有大家庭裡的姊姊們幫忙看護，才不至於讓「NINA」一個人忙不過來。

剛生完寶寶的「NINA」，需要隨時補充體力，保育員會多準備一點食物、額外添加維他命，確保牠能吃飽吃好。已經生下五胎的牠被稱為「資深媽咪」也不為過，除了「NINA」自己對幼仔們的照護非常熟練，也多虧了家族裡的姐姐們與爸爸「HUGO」幫忙看照，讓小爪水獺寶寶們平安順遂的成長。

在寶寶們還小的時候，保育員會特意留下「NINA」與四隻寶寶單獨在室內，給母子們哺乳休息的獨處空間；而其他家庭成員到了早上，都必須到戶外活動場開始一天的作息，但在這個時候，爸爸「HUGO」總會在門口大呼小叫，不願與自己的妻小分離，小爪水獺大家族的感情好到「黏TT」，碰到這個情形真讓保育員覺得既溫馨、卻又十分傷腦筋。

小爪水獺寶寶們第一次到戶外活動場時，顯得特別緊張，媽媽「NINA」與姊姊們不會催促，而是耐心在一旁守護，如果有寶寶一個不小心掉進水裡尖叫呼救，姊姊們會及時衝到寶寶身邊將牠救起。小爪水獺姊姊們「姊代母職」真是幫了「NINA」大忙，讓「NINA」能夠在一旁大口吃魚、安心休養，看著孩子們的溫馨互動，並享受天倫之樂。

現在的水獺寶寶活動力愈來愈旺盛、游泳技巧也日漸純熟，可以在戶外活動場跟姊姊們玩在一塊兒，「NINA」與「HUGO」似乎也很放心把寶寶交給姊姊們照顧，享受著兩人甜蜜時光。

小爪水獺寶寶練習自己抓魚吃。圖／台北市立動物園提供
小爪水獺寶寶練習自己抓魚吃。圖／台北市立動物園提供
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較年長的姊姊也會一起照顧小寶寶。圖／台北市立動物園提供
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小爪水獺寶寶學游泳，姊姊神救援。圖／台北市立動物園提供
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小爪水獺家族十分團結。圖／台北市立動物園提供
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新生的小寶寶在下水前，還是會有點怕怕的。圖／台北市立動物園提供
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小爪水獺寶寶出生第8天的模樣。圖／台北市立動物園提供
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小爪水獺動物園北市
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