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超夢幻母親節大禮 馬爾地夫七天五夜53,500元起

2019-05-08 12:59經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

母親節即將來臨，今年該送什麼大禮慰勞平常辛苦工作、打理家事的媽咪呢？Club Med與酷航聯手推出CP值爆表的限時、限量馬爾地夫海島度假優惠價，卡尼島7天5夜全包式行程每人只要53,500元起，亦可加價升級為卡尼島水上屋，或芬尼芙頂級水上別墅。

Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示，一價包到底的服務，可以不需煩心安排繁瑣行程，也能讓媽咪享受一趟奢華靜謐的頂級假期，讓媽咪享受有著美好體驗，不再是緊湊趕行程和照顧一家大小的旅行。

此外，來到Club Med卡尼島，如果體力充足還可以選擇出海浮潛，觀賞五顏六色的熱帶珊瑚礁、在湛藍印度洋上體驗風帆船與獨木舟，到了晚上的法式派對時間，也能好好放鬆享樂。

每周四晚上的白色派對All White Party，更是馬爾地夫人氣最高的晚間活動，在細白的沙灘上吹著海風，與來自各國的賓客一同品嘗美食、聽著音樂放鬆，Club Med的村長也會帶領團隊與賓客們致意寒喧，體驗充滿活力熱情的假期。

Club Med芬尼芙島共有52間別墅，由日本設計師Yuji Yamazaki巧妙地利用天然素材融合優雅禪風元素於建築空間設計，讓每一座Villa都是屬於二人的世外桃源，還有專屬管家提供貼心頂級的服務。

尤其特別的是，在芬尼芙水上別墅的早晨，可以在房間陽台的無邊際泳池中享用「漂浮早餐」，慵懶的度過浪漫時光。

在馬爾地夫的Club Med芬尼芙水上別墅的早晨，可以在房間陽台的無邊際泳池中享...
在馬爾地夫的Club Med芬尼芙水上別墅的早晨，可以在房間陽台的無邊際泳池中享用「漂浮早餐」，慵懶的度過浪漫時光。 圖／Club Med提供
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馬爾地夫珊瑚
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