積家豪邁宣布：鐘表保固8年！ 重點是還追溯既往

2019-05-08 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



隨時隨地陪伴在你手上的鐘表保固多久？花了大筆錢買了一枚腕表卻常要送修、花費不貲、往返耗時？瑞士專業製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布將透過專門的網路平台推出Care Program，除了針對客戶擁有的積家鐘表提供個性化的服務內容，更大手筆將座鐘及腕表的國際保修服務，延長至8年。凡於5月15日起於積家官網的Care Program平台登錄在保固期限內的品牌座鐘及腕表，即可享有延長保固服務。平台共設有包括繁體中文在內共12種語言，也與微信整合，方便微信用戶參與此項計劃。