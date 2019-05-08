積家豪邁宣布：鐘表保固8年！ 重點是還追溯既往
隨時隨地陪伴在你手上的鐘表保固多久？花了大筆錢買了一枚腕表卻常要送修、花費不貲、往返耗時？瑞士專業製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）宣布將透過專門的網路平台推出Care Program，除了針對客戶擁有的積家鐘表提供個性化的服務內容，更大手筆將座鐘及腕表的國際保修服務，延長至8年。凡於5月15日起於積家官網的Care Program平台登錄在保固期限內的品牌座鐘及腕表，即可享有延長保固服務。平台共設有包括繁體中文在內共12種語言，也與微信整合，方便微信用戶參與此項計劃。
全新的個性化服務積家Care Program，除了8年保固服務，也會針對客戶所登錄擁有的表款，提出作個性化訂製及保養的建議與提醒。積家表原本腕表的保固期效為2年、座鐘3年，等於是一口氣延長5-6年的時間不等。做好保固、維持客戶的信賴與關係顯然是高級鐘表品牌迎接新世代消費習慣時力爭的新戰場，例如香奈兒今年全新改版的J12就將保固從原本舊款的3年提高到5年，去年底斯沃琪集團的指標性品牌歐米茄（Omega）也宣布將保固提高至5年；當然，最先喊出5年保固並讓5年成為一個基準點的便是龍頭品牌勞力士，而跟進者還包括百年靈、雅典表等。
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