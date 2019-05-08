普悠瑪、太魯閣賣站票 鐵道學會：母親節是首要考驗

2019-05-08 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵局日前宣布5月2日起，全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號開放站票，引來不少批評聲浪。檢視開賣首周周五到周日售票情形，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，面對東西部走廊移動需求很強烈的母親節，站票恐怕也難以解決供需問題，會是台鐵開放站票後面臨的第一大考驗。

內部統計資料可得知，5月3日周五到5月5日周日總計158列次新自強號，3日賣超過100張站票新自強號共5列次、4日共3列次、5日共6列次，合計14列次，掛蛋的則有17列次，觀察其共通點，基本上尖峰時段（如8點睡醒後、13點吃完午餐後、18點吃完晚餐後）及跨線列車確實有站票需求。

對此學會說，現階段資料無法完全證明台鐵傾斜式列車之高需求站票與時段有絕對關聯，仍要觀察，但是在停站較多的東幹線列車與跨線列車，均普遍顯示站票售出較多的情形。因此站票初步銷售結果，證明台鐵在票務的供需分析，以及列車運用能力仍停留在陳舊思維。

學會表示，如果把台鐵的售票行為分為開放售票，出發前三天與出發當日，站票原則上只能解決當日的問題。然而，面對東西部走廊移動需求很強烈的母親節，站票恐怕也難以解決供需問題，需要透過票務系統預知可能需要加班因應需求的運輸區間與對應時段，才能這正回應民眾的移動需要。

學會提到，傾斜式列車座位相對較少，因此若是停站數量較高，自然導致每個區間組合可配得的座位數變少，使得珍貴的座位資源被浪費，而國內民眾搭乘台鐵較無轉乘習慣，期待可以點對點直達屬旅客正常心態，這就不適合傾斜式座位較少的特性。