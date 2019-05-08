自然系女神連俞涵是面膜控 每次上妝前都會來一片

2019-05-08 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣女性朋友出了名的愛敷面膜，就連自然系女神連俞涵也不例外，同時身兼演員與作家的她，不僅透露每次上妝前都會敷面膜外，連俞涵還形容「敷面膜就像幫肌膚蓋棉被，受傷了就躲起來修復自己」。

除了因為愛敷面膜，更因有著空靈般的文青氣質與水潤Q彈的好膚質，連俞涵不僅成為MIT保養品牌PASKIN的面膜代言人，更與品牌合作推出聯名款面膜，產品包裝上的插畫，還是由連俞涵親手所繪，利用錯位的方式營造幫仙人掌澆花的趣味性，創意十足。

這款聯名面膜（緊緻Ohh！水嫩緊緻面膜），還搭配訴求僅0.028超薄、超服貼、超瞬導的羽纖面膜，添加的則是仙人掌花萃取、墨西哥藍色龍舌蘭萃取以及有機蘆薈萃取等植物成分，主打水嫩保濕、撫紋緊緻的減齡保養。

PASKIN另還有人氣商品-環境面膜，PASKIN行銷公關經理顏麗容指出，生活中，許多環境裡的微小影響不易察覺，但肌膚長期曝露在環境污染下危機四伏，原本健康的肌膚可能因為外在反覆刺激而削弱了肌膚屏護力，繼而產生問題膚況。因此，PASKIN主張，保養品除了具備功效性，更需要把環境氣候、外在汙染因子等都考慮進去，因此在研發保養品上，仔細研究每一個環節的影響，並多方設想對應方式。其中，環境面膜便是以外在汙染為視角進行切入並研究。

此外，PASKIN的面膜還有另一大特點，那便是採「無手化」製程進行生產，訴求從面膜紙材單片裁型、品質檢驗、折疊、入袋、充填到測漏，導入全面自動化製程，隔絕面膜為免受到落塵、溫度、濕度及人工所致的細菌感染及汙染風險，且只需2秒即可產出一片完整的面膜。