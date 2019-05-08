學楊丞琳這樣穿連身裙去旅行 LV早春大秀機場時尚完全度假風

2019-05-08 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將於紐約時間5月7日晚間7點、即台灣時間5月8日早上7點舉辦2020早春女裝秀，品牌好友楊丞琳再度獲邀前往看秀，她這回化繁為簡，機場時尚穿搭法提供參考的實用度高，也詮釋出2019春夏印花洋裝的輕盈抒放感。

楊丞琳選穿了2019春夏特大衣袖印花連身裙，有女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以太空船圖案、鐘型打褶、盔甲袖型設計的特殊立裁，讓女裝在柔美中有未來感的輕盈；她以New Wave手袋、Rain Man太陽眼鏡搭配，打造輕鬆旅行去的好心情。