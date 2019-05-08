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學楊丞琳這樣穿連身裙去旅行 LV早春大秀機場時尚完全度假風

2019-05-08 10:52聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將於紐約時間5月7日晚間7點、即台灣時間5月8日早上7點舉辦2020早春女裝秀，品牌好友楊丞琳再度獲邀前往看秀，她這回化繁為簡，機場時尚穿搭法提供參考的實用度高，也詮釋出2019春夏印花洋裝的輕盈抒放感。

楊丞琳選穿了2019春夏特大衣袖印花連身裙，有女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以太空船圖案、鐘型打褶、盔甲袖型設計的特殊立裁，讓女裝在柔美中有未來感的輕盈；她以New Wave手袋、Rain Man太陽眼鏡搭配，打造輕鬆旅行去的好心情。

路易威登2020年早春將在開放於1962年的紐約甘迺迪場國際機場的環球航空航站發表，這是荷蘭建築師埃羅．沙里寧（Eero Saarinen）的作品，他是二十世紀最多產、顛覆傳統的建築巨擘之一。路易威登繼摩納哥、美國加州棕櫚泉的The Bob and Dolores Hope Estate、巴西尼泰羅伊當代藝術博物館（Mac Niteroi）及日本美秀美術館（Miho Museum）、法國蔚藍海岸的梅格基金會（Fondation Maeght）之後，以環球航空航站延續其建築藝術之旅的早春發表。環球航空站以展翅造型呼應噴射機時代初期，在1994年成為紐約市地標、2005年列入國家史蹟與紐約歷史景點名錄，目前正在改建為擁有512間客房的環球航空飯店。

楊丞琳以New Wave手袋作為穿搭亮點。圖／LV提供
楊丞琳以New Wave手袋作為穿搭亮點。圖／LV提供
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楊丞琳演繹的印花連身裙為2019春夏系列。圖／LV提供
楊丞琳演繹的印花連身裙為2019春夏系列。圖／LV提供
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楊丞琳一身輕快飛往紐約參加路易威登2020早春女裝秀。圖／LV提供
楊丞琳一身輕快飛往紐約參加路易威登2020早春女裝秀。圖／LV提供
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楊丞琳前往紐約參加路易威登2020早春女裝秀。圖／LV提供
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楊丞琳以New Wave手袋作為穿搭亮點。圖／LV提供
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Rain Man太陽眼鏡，售價22,200元。圖／LV提供
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路易威登選址紐約甘迺迪場國際機場的環球航空航站發表2020早春大秀。圖／LV提供
路易威登選址紐約甘迺迪場國際機場的環球航空航站發表2020早春大秀。圖／LV提供
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楊丞琳前往紐約參加路易威登2020早春女裝秀。圖／LV提供
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New Wave鍊袋包，售價76,500元。圖／LV提供
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紐約建築機場
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