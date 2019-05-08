搞怪男星的「多眼」妝 全靠33歲華裔人氣彩妝師花5小時打造

2019-05-08 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



來自溫哥華的華裔彩妝師Mimi Choi擅長超現實3D妝容，近幾年憑藉各種視覺強烈的特殊作品在Instagram上竄紅。圖／摘自Mimi Choi IG 分享 facebook

2019 Met Gala落幕，本屆最引人注目的首推伊薩米勒（Ezra Miller），這位一直以來勇於嘗試各種造型的男星在臉上多放了好幾對眼睛，加上真的雙眼共有「7隻眼」，無論是本人或是照片都營造出一種視覺錯亂的效果，多看幾秒還會感覺眼花撩亂有點頭暈，話題性十足。

而他的這個超強妝容到底是誰幫他打造的？又是如何畫出來的？據外電報導，伊薩米勒以「每個人在人生中至少經歷過一次的極端變化」為主題，特別邀請來自溫哥華的33歲華裔彩妝師Mimi Choi操刀，花了5個小時完成這張錯視臉孔。擅長超現實3D妝容的Mimi Choi近幾年憑藉各種視覺強烈的特殊作品在Instagram上竄紅（帳號 @mimles），舉凡雙頭女、穿孔臉，甚至是在臉上畫出鳥籠、披薩、裂痕、凹槽等等都難不倒她。而像伊薩米勒這次這種多眼妝容在她的IG上可以看出也是屬於較為頻繁嘗試的作品，有的配上血淚、墨鏡等等，戲劇、造型感十足。她也曾在訪問中強調，她所打造的妝容不靠後製修圖完成，都是一筆一畫畫出來的，如果有特殊的情況像是鏡像效果才會使用app輔助呈現，而這些細節她也都會在每一次的作品照旁標明清楚，讓網友更能理解。