在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場 祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



位於歌舞伎發祥地、日本歷史最悠久的劇場「京都四條南座」，在5月舉辦全新型態的祭典活動「京都未來祭典」，藉由與多組藝術團隊合作，以最新科技呈現傳統祭典，創造出全新的未來空間。

「京都四條南座」鄰近知名觀光景點清水寺、八坂神社附近，已經有400年歷史，是日本歷史最悠久的劇場。劇場內有3層樓，共1,082個座位的大型劇場。京都四條南座保有日本自古以來的雄偉風姿，被指定為「登録有形文化財」，自2016年休館整修後，已於2018年秋季全新開幕。

本次劇場營運的松竹與NAKED Inc.、ASOBISYSTEM等知名數位藝術團隊合作，推出「京都未來祭典」，透過最新科技來呈現傳統祭典活動。活動共分為三部分，第一彈的音祭典已於4月底開始，從5月12日起「日間祭典」與「夜間祭典」正式開跑。

平常的南座劇場只有觀賞歌舞伎等劇場表演才能入內，是個高規格及莊嚴的劇場，但在活動期間，「日間祭典」以16世紀末在鴨川河原開始流行的「納涼床」為概念，把場內變成為大家都可以輕鬆進入遊玩的空間。劇場內準備了各式各樣的活動，除了有歌舞伎AR體驗，祭典必吃的京都美食小吃攤位外，知名數位藝術團隊NAKED更為活動設計一系列數位祭典遊戲，包括射擊、吊水球等祭典必玩的傳統活動。透過數位方式呈現，提供嶄新的祭典體驗。

到了晚上的「夜間祭典」，劇場請來日本知名DJ、歌手，並亮起七彩的炫酷燈光，來場者可以在擁有400年歷史的建築內，享受音樂和美酒，是平常完全無法想像的體驗。

地址：京都市東山区四条通大和大路西入る中之町198

日間祭典時間：5月12日～5月25日

夜間祭典時間：5月12日～5月24日

日間祭典門票：成人2,000日圓，小孩1,000日圓