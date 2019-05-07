5個新手、老手都會犯的「化妝錯誤」 難怪妳越畫越老

2019-05-07 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不管是化妝老手，或是新手，女生對於化妝的目的，都是希望讓自己看起來更美麗，氣色更佳，但其實化妝時，常會犯一些小錯誤，新手與老手都可能犯，這樣的小錯誤，可能讓自己化妝「越畫越醜」！

快來看看化妝時的小禁忌吧！

一、眉毛太深或太淺

學畫眉毛時，大家都知道畫眉的原理與相對性，譬如說：眉筆顏色要和髮色接近，黑色頭髮的人，最好選擇黑色的眉筆來畫，但畫出來的效果卻變成了「蠟筆小新」，顯得好像臉上刻意貼了搞笑元素一般。

如果是深色髮色、黑髮，建議可以選擇灰色、深棕色的眉筆，效果會比較好。但假設你染髮時，有漂色過，最好選擇淺色系的眉筆來做搭配，譬如說淺棕色、淺咖啡色系。

新手畫眉毛請注意，下筆時可以從眉峰先畫起，眉頭用淺色眉粉少量多次，慢慢補齊，這樣畫起來會比較自然唷！

二、化淡妝就不卸妝

化淡妝時，懶人容易犯的錯誤，就是「不乖乖徹底卸妝」。總覺得自己只畫眉毛、塗口紅，一天下來口紅早就被吃光光，眉毛的顏色也早就掉光，為何還要卸妝，洗洗臉不就乾淨了嗎？

這種想法真是超級錯誤，如果妳不想加快皮膚的老化速度，最好還是乖乖卸妝。眼唇老老實實用眼唇專用的卸妝液，但如果只有塗防曬乳的話，為求安心，建議還是卸妝一下，才不會導致臉上的狀況出現時，再挽救就太遲了。

三、遮黑眼圈太靠近眼睛

通常遮黑眼圈，大家的方式都試圖在下眼瞼的位置，甚至直接把臥蠶給遮住了，但這麼做的話，眼睛會看起來小很多。

正確的遮黑眼圈方法，應該是要將臥蠶位置騰出來，要遮住淚溝，然後由下至上均勻地塗開，最後一定要再加上蜜粉，來當眼部的定妝喔！

四、底妝色號太白

挑選顏色是新手最容易犯的一個錯誤，亞洲人的觀念當然是越白，皮膚感覺越好。如果妳盲目追求白皙，卻不考慮膚色是否跟自己搭配，這樣會畫得很像「藝伎回憶錄」的演員，脖子與臉的色差過大，假假的。

粉底的顏色，最好還是選擇跟自己膚色較為相近的，會看起來比較自然，試色時，也不要只試在臉上或手上，這樣根本無法比較脖子的顏色，建議也可以在脖子上試色，才能找到真正自己的色號喔！

五、浮粉、起屑

浮粉與起屑是最多人在上妝時後的困擾，尤其在冬天時，皮膚乾燥，再加上保養品的油膩感，讓妳的粉，很難駕馭。